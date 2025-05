"Повече за книгите" по Classic FM: Португалската писателка Изабел Рио Ново преди премиерата на "Парижка улица в дъждовен ден"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с португалската писателка Изабел Рио Ново в превод на Рада Ганкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Авторката на "Парижка улица в дъждовен ден" ще посети София Изабел Рио Ново пристига в България по покана на Espaço Camões - Sófia / Камойш София, Посолството на Португалия и "Лемур" и ще се срещне с читателите на 23 май от 18.00ч. в Сцена “Централни хали” – София. Входът е свободен. Събитието ще премине с участието на преводачката на книгата Рада Ганкова. “Парижка улица в дъждовен ден“ разказва за френския художник и покровител на импресионистите Гюстав Кайбот. Френската столица се преобразява до неузнаваемост с построяването на големите булеварди и пробуждането на ново художествено течение, което ще промени начина, по който хората гледат на изкуството и света – импресионизма.Главната героиня разказва за необичайната си връзка, преминаваща през вековете и пространствата, с Гюстав Кайбот, приятел и покровител на художници като Моне и Реноар и самият той впечатляващ художник импресионист. Авторката проследява историята на този тъжен милионер и описва живота му от раждането до момента, в който прочутата картина „Парижка улица в дъждовен ден“ стига до Чикагския институт по изкуствата.

Съчетавайки историческата линия с художествените похвати, Изабел Рио Ново – два пъти финалистка за наградата LeYa – ни предлага завладяваща творба за силата на изкуството и таланта, която я утвърждава като един от най-важните гласове в съвременната португалска литература.

„Нарисувах улиците от вкъщи, гледани от прозорец, от балкона, от покрива. Улиците, които водеха към дома ми, с търкалянето на колелета, лактите на непознати, топлината на телата на влюбените. Нарисувах улиците в улиците, хората, пресичащи ги, вървящи по тротоарите, задържайки погледа им, ускорявайки крачката, кръстосвайки бегли погледи с други лица наоколо. И всяка улица е различна, зависи от хората, които минават, от деня и часа. Всяка улица има свой характер, свой облик, свои шумове и врява. И затова във всяка разказах различни истории, откъслечни разговори, мимолетни нагласи, случайни срещи.“

Из ”Парижка улица в дъждовен ден”.

На 24 май от 15.30ч. в Националния етнографски музей в София Изабел Рио Ново ще осъществи среща с българската писателка Стефка Станчева, а разговорът ще бъде посветен на стила на писане, сюжетните линии и паралелите между българската и португалската литература. От 16.30ч. на същото място заедно с представители на Института Камойш писателката ще разкаже повече за гениалния поет Луиш де Камойш и интересните факти от живота му, които са послужили за основа на роман за автора, който предстои да бъде публикуван в България. Изабел Рио Ново е автор на още няколко романизирани биографии на известни португалски творци, сред които е поетът Камойш. Тази година се навършват 500 години от рождението му и по този повод писателката участва в множество събития в Португалия и чужбина

Изабел Рио Ново е родена в Порто, където получава докторската си степен по сравнителна литература. Преподава творческо писане и други предмети в областта на литературата, киното и други изкуства и е автор на няколко академични публикации в тези области. Била е член на журито за литературни и фотографски награди. Художествените ѝ текстове присъстват в няколко антологии. Тя е автор на „O Diabo Tranquilo“, базиран на стихове на Даниел Мая-Пинто Родригес, романа „A Caridade“ (2005 г., отличен с Литературна награда Мануел Тейшейра Гомес), сборника с разкази „Histórias com Santos“ (2014 г.) и романите „Rio do Esquecimento“ (2016 г., финалист за наградата LeYa и полуфиналист за наградата Oceanos), „Madalena“ (носител на Литературна награда João Gaspar Simões), „A Febre das Almas Sensíveis“ (2018 г., финалист за наградата LeYa) и „Парижка улица в дъждовен ден“ (2020 г., финалист за Европейската награда за литература и наградата за разказ на PEN Clube).