"Повече за книгите по Classic FM": Поетите Live тръгва на турне

Поетите Live - културният феномен, който напълни Зала 1 на НДК десет пъти и върна интереса към българската поезия за няколко поколения зрители, прави следващата голяма крачка в своята мисия, като поднася на най-младата си публика едни от най-красивите творби в българската детска литература.

Екипът на „Поетите“ представя „Поетите Live и Децата“ - специална аудио поредица с обичани стихотворения от българската детска литература, записани от едни от най-ярките имена на българската сцена и вече достъпни във всички големи музикални платформи. Гласовете на Владо Пенев, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Иван Бърнев, Малин Кръстев, Бойко Кръстанов, Теодора Духовникова, Луиза Григорова - Макариев и Весела Бабинова вдъхват нов живот на класически стихове, а музикалната среда е създадена от маестро Антони Дончев.

Подбраните творби срещат новото поколение с някои от най-значимите български автори по достъпен, модерен и емоционален начин. Така децата могат да слушат българска поезия навсякъде - у дома, в колата, по време на път или преди сън. Екипът се надява те да са в помощ и на учителите, тъй като част от тези стихотворения присъстват и в букварчетата.

През последните години Поетите се превърнаха в най-разпознаваемия проект за популяризиране на българската поезия. Спектаклите им върнаха стихотворенията пред многобройна публика, а записите и видеата им достигнаха до стотици хиляди зрители и слушатели в интернет.

Поредният спектакъл на Поетите е посветен на жената и вече отбеляза успех пред софийска публика – с цели 4 напълно рапродадени вечери в зала 1 на НДК. Именно с „Поетите Live и Жената“ актьорите поемат на лятно турне през юли. Ще гостуват в Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Царево, Бургас и Балчик (където ще се състои специално издание, посветено на големия български писател Стефан Цанев)

Докато „Поетите Live и Децата“ среща нова публика с българската поезия, а „Поетите Live и Жената“ поема на лятно турне, екипът вече работи и по следващия си голям спектакъл. На 8 и 9 декември в Зала 1 на НДК ще бъде представен „Поетите и Революцията“.

*„Поетите Live и Децата“ може да бъде слушан във всички музикални платформи, а билети за лятното турне могат да бъдат намерени в Евентим и Грабо.