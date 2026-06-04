"Повече за книгите" по Classic FM: Пламен Тотев и Живка Аджеларова преоткриват Салгари със "Сандокан и отмъщението на Яниш"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с преводачката Живка Аджеларова и издателя Пламен Тотев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

За пръв път в превод на български излиза романът, който показва какво се случва със Сандокан след събитията в тв сериала с Джан Яман. Създателят на Сандокан – Емилио Салгари, е един от най-четените италиански писатели. С над 50 екранизации, той е сред най-филмираните писатели. Най-популярни са двата сериала за Сандокан – с Кабир Беди (1976) и Джан Яман (2025).

Въпреки че книгите му още приживе стават бестселъри, това не се отразява особено на финансовото състояние на Салгари. Той не е добре приет и в средата на литературния снобизъм. Историята на семейството му е белязана от ранна смърт и самоубийства. Едва 48-годишен, Салгари сам слага край на живота си, както е сторил баща му, както ще направят и синовете му. Книгите му обаче се радват на изключителна популярност и са преведени на десетки езици. Обричат името му на безсмъртие.

В „Сандокан и отмъщението на Яниш“ (превод Живка Аджеларова, издание на „Папая прес“) верният приятел на Сандокан се оказва в беда и Тигъра на Малайзия му се притича на помощ.

В Индия бушува война за власт – и за чест. Асам е превзет. Раджа Синдхия нахлува с десетки хиляди воини и превръща столицата в пепел. Законният владетел Яниш е принуден да се укрие и да гледа как империята му се разпада. Но той не е сам. В най-мрачния час на обсадата на помощ пристига старият му брат по оръжие – Сандокан, Тигъра на Малайзия.

Сандокан идва не с флотилия, а със стоманена воля, шепа безстрашни бойци, слонове с картечници… и оръжие, по-страшно от всяка сабя. С него е загадъчният холандски лекар Ван Хорн – човек, който носи в бутилки невидима смърт. Войната вече няма да се води само с барут и остриета, а и с бактерии, способни да покосят цяла армия.

Сред горящи полета, подземни убежища и обсадени хълмове приятелството между Яниш и Сандокан се изправя срещу предателства, фанатизъм и безмилостна жажда за власт. Двама верни воини – последният предан на Яниш раджапут и Камамури прекосяват джунгли, бягат от зверове и врагове, за да съберат съюзници. Времето изтича. Обсадата се затяга. А съдбата на Асам виси на косъм.

„Сандокан и отмъщението на Яниш“ е вихрена кулминация на легендарната сага – история за изгубен трон, за вярност до смърт и за битка, в която залогът е цяла държава.

Читателите, които тепърва ще срещнат Тигъра тук ще разберат защо името Сандокан се произнася със страх и възхищение. А за онези, които вече го познават – това е последният му рев.

„Сандокан и отмъщението на Яниш“ е приключенски роман от Емилио Салгари, публикуван посмъртно. Това е последният роман от индо-малайзийската поредица за малайския пират Сандокан.

Героят многократно е оживявал и на екрана - в много филмови екранизации, последната от които е успешният италиански телевизионен сериал, излъчван и у нас, с участието на Джан Яман.

Емѝлио Салгàри (на италиански: Emilio Salgari), роден Емилио Карло Джузепе Мария Салгари (Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari), е италиански писател на исторически и приключенски романи.

Изключително плодовит автор, той е запомнен преди всичко като автор на приключенските саги от Индо-малайския цикъл (или Цикъла на малайските пирати с най-известния му герой Сандокан) и на Антилските корсари (с главен герой Черният корсар). Той също така пише исторически романи, като „Картаген в пламъци“, и различни фантастични истории, като „Чудесата на 2000-те г.“, в които си представя тогавашното общество след век – научен роман, предшественик на научната фантастика в Италия. Много от творбите му имат филмови и телевизионни адаптации.

Популярността му се доказва и от голямото разпространение на апокрифи: над сто произведения, публикувани под неговото име, всъщност са написани от други романисти. Въпреки шумния успех и огромните тиражи през целия си живот Салгари изпитва финансови затруднения.

Въпреки че е автор на художествена приключенска литература, Салгари е сред малкото писатели на такава тематика, чиито произведения са цензурирани от Главлит. Причината за тоталитарната цензура на Салгари се основава на факта, че през 1908 г. е направен филмов сценарий по романа му „Картаген в пламъци“, на който епичен едноименен тричасов филм сценарист е Габриеле Д'Анунцио.

Сандокан е един от най-популярните герои в литературата и киното.