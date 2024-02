"Повече за книгите" по Classic FM: Оперната певица Ина Кънчева издава „Сузи, внучката от къща №4 и времето на скритите еврейски звезди“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оперната певица Ина Кънчева

На 12 февруари от 18:00 часа в Триъгълна кула на Сердика, София ще бъде представена изложбата и книгата „Сузи, внучката от къща №4 и времето на скритите еврейски звезди“.

„Когато решихме да започнем проекта „Сузи“, преди почти десетилетие, рискът да попаднем в „окото на бурята“ изглеждаше нищожен“, споделят от Фондация „Културни перспективи“ – издатели на книгата и организатори на изложбата.

„Днес, когато най-накрая успяхме да представим отпечатана книгата на български език, заедно със съпътстващата я изложба, светът е въвлечен не в една, а в две войни, едната, от които има пряко отношение към темата на нашата творба и я поставя в сложен контекст от идеологически разделения“, продължават разказа си инициаторите на проекта.

„Сузи, внучката от къщата на N4“ e неподправен и истински вълнуващ поглед към злото на фашизма, преживяно от едно еврейско дете и неговото семейство, разказан от бомбардираната, но неразрушена и несломена къща на колективната ни памет.

Незлоблив, но изобличаващ разказ.

Разказ, който заслужава да стане част от света на нашите деца, и не заслужава да попадне под обстрела на идеологическите наслоения на нас, техните родители.

Но дали ще е такава съдбата на книгата и изложбата Сузи, или пък ще прилича на нелеката съдба на героинята Сузи?

Отговорът на този въпрос зависи единствено от нас самите.

„Ние, като издатели на книгата и куратори на изложбата, сме готови да рискуваме, защото сме сигурни, че конкретната история на внучката от къщата на №4 като всяка добра литература, отправя послания, надхвърлящи идеологическите разделения – послания, свързани с важните теми за пост-паметта, изключването и неравенството, които днес са актуални точно толкова, колкото и преди 70 години. И вярваме, че това са теми, които би следвало да вълнуват с равна сила децата, независимо от коя страна на историята избират да стоят техните родители“ – споделя Ина Кънчева, председател на фондация „Културни перспективи“ – „Затова ви предизвикваме да се отправите, заедно с вашите деца, на едно вълнуващо, визуално атрактивно и добронамерено пътешествие, което ще ви позволи да опознаете семейството на Сузи“.

Изложбата разказва истинската история на едно еврейско момиче от Берлин-Вилмерсдорф, което заедно с родителите си Щефи и Лудвиг Колм се укрива през октомври 1942 г., за да избегне преследването от националсоциалистическия режим. Семейството оцелява, благодарение на помощта на цяла мрежа от хора, вярващи, че доброто си заслужава риска. Експозицията е многогласен преглед на тази история.

Берлинската писателка, илюстраторка и учителка Биргита Бер е съживила преживяното от гледната точка на внучката Сузи, използвайки един интригуващ детското въображение литературен похват – визуалния език на графичния роман.

Разказът ѝ е базиран на материали от Щефан Колм, потомък на семейството и доведен брат на Сузи, който е споделил с авторката своите спомени, документи и артефакти от семейния архив.

Изложбата по книгата предлага иновативен подход за разказване на миналото през настоящето – риск, който прави експеримента още по-вълнуващ.

По пътя ще срещнете множество забавни малки сюжети, свързани с отхвърлянето и приемането, със страха и смелостта и с оптимизма и невинността като противоотрова на злото.

Проектът е работа с паметта и светогледа и предлага варианти за действие, които повишават осведомеността за самостоятелно отговорно решение. Един от акцентите е антисемитизмът и паметта за Сузи и Холокоста. Целта е да се изградят мостове към настоящето, да се предадат знания и да се повиши осведомеността за опасностите, свързани с антисемитизма, но и с изключването като цяло (ксенофобия, другост, тормоз и др.). Книгата може да намерите в книжарниците или на сайта www.culturama.art

Изложбата можете да видите от 12 февруари до 19 март в Триъгълна кула на Сердика, София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16. , където паралелно ще гостува и мултимедийната част от още една изложба, свързана с темата за противодействие на антисемитизма, а именно „ЕВРЕЙСКАТА УЛИЦА – РЕКОНСТРУКЦИЯ“ – проект, който беше показан през 2023 г, с подкрепата на ДКИ към Министерство на външните работи. „ЕВРЕЙСКАТА УЛИЦА – РЕКОНСТРУКЦИЯ“ е опит за реконструкция на еврейската улица, така както преди години водачите на българското еврейство са нарекли общността си.