"Повече за книгите" по Classic FM: Оля Ал-Ахмед и Кохар Андонян подаряват „Цвете от куршуми“

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Оля Ал-Ахмед и д-р Кохар Андонян, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Книгата „Цвете от куршуми“ от Оля Ал-Ахмед ще бъде представена на 21 януари от 18.30 ч. в Литературен клуб „Перото”, НДК. Очаква ви поетично-музикален спектакъл с участието на д-р Кохар Андонян – една от емблематичните арфистки и преподавател по арфа, носител на наградата „Кристална лира” 2025.

Книгата ще можете да закупите на място. В края на събитието ще имате възможност за получите личен автограф.

„Цвете от куршуми“ е внушителен сборник от събрана поезия през последните тринадесет години, в който авторката умело преплита няколко поетични жанра – лирическа и епическа поезия, драматична поезия, любовна лирика, политическа и социална поезия.

В някои от главите авторката дръзва и посяга към сложния жанр на балада, ода и елегия. В една от главите ще срещнем дори класическия лимерик – хумористично-саркастично произведение с определена схема на римуване. Всяка глава на поетичната антология „Цвете от куршуми“ започва с лирическа миниатюра.

Всеки един жанр в антологията „Цвете от куршуми“ се разграничава по своите теми. Затова произведенията са разделени в шест глави. Така читателят може да избира жанра според днешното си настроение, тъй като поезията не се чете всеки ден, а само при необходимост, при истински духовен копнеж и жажда за напиване!

Стиховете са най-различни по форма и съдържание - класически стих, разчупен, безглаголен и други варианти на съвременната и класическа поезия.

Поетичният сборник е динамичен, изключително емоционално наситен и провокативен, кара ни да се замислим за всеки преживян момент от миналото, настоящето и бъдещето в личните и служебните взаимоотношения.

Оля Ал-Ахмед поставя за размисъл и сложни политически теми, като сериозността им с лекота е предадена в рими и завоалирана в красиви метафори и афоризми. Етичните граници на човешките отношения присъстват във всички глави на стихосбирката, както в тези за любовта и човешките взаимоотношения, така и в политическите и социалните стихове.



За Оля Ал-Ахмед

Оля Aл-Aхмед е журналист, поет, преводач от руски и арабски език.

Aвтор на статии, пътеписи, репортажи, политически анализи и интервюта със световноизвестни личности, както и на две стихосбирки „Огледало“ и „Черното кокиче“.

Завършва СУ „Климент Охридски“ в София, специалност „Арабистика“ и магистратура по журналистика и английски език през 1989 г. През 1990 г. специализира в Дамаск съвременна арабска литература. Журналист с дългогодишна практика в редица издания като „Преса“, „24 часа“, „Труд“, „Новинар“, „Стандарт“, „Тракийско слово“, „Словото“, „Трета възраст“, „Марица“ и др.

През последните години е била специален кореспондент за Русия и Близкия изток и редактор в отдел „Международна информация“ във вестник „Стандарт“, журналист и експерт връзки с обществеността в БТA, специален кореспондент, автор и редактор в информационна агенция „Факти“, новинар в радио „Фокус“ и автор на редица интервюта и публикации в агенция „Фокус“.

Оля Aл-Aхмед е член на СБЖ, на СИЖБ, на Българската асоциация на журналистите и писателите, пишещи за туризъм (ABUJET), на Международната асоциация на журналистите и писателите, пишещи за туризъм (FIJET), на Международната федерация на журналистите в Брюксел.

Носител е на 38 награди за журналистика. Почетен гост-лектор е на Томския държавен университет, на Университета в град Перм и на Държавния университет за хуманитарни науки в гр. Пятигорск в Русия. Носител е на редица отличия и дипломи за обективна журналистика.