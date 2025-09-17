"Повече за книгите" по Classic FM: Новият пътеводител „Още исторически маршрути: София“ е красиво любовно писмо към българската столица

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Здравко Петров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С дългогодишен опит в проект „Исторически маршрути“ (historicalroutes.bg), няколко разработени познавателни обиколки и една успешна книга зад гърба си Здравко Петров се завръща с прелестното издание „Още исторически маршрути: София“.

Опитният гид и майсторски разказвач продължава мисията си да възстановява паметта на българската столица от XIX и XX век късче по късче. И тъкмо навреме за празника на София с новия си пътеводител той подарява на читателите цели два мащабни маршрута из някои от най-колоритните ѝ райони.

Историите в тази книга се преплитат като живите улици на самата София и щрихират пъстроцветен портрет на един град с мъдра душа, станал свидетел на възторзи и разочарования, на триумфи и падения, на живота и делото на творци, общественици, визионери.

Двата маршрута в книгата включват по 35 забележителни обекта: красиви площади, внушителни семейни домове и същински градски „дворци“ – хотели, банки, важни обществени сгради. Изданието предлага и две цветни карти с указания и над 300 снимки и старинни картички, които реставрират автентичния облик на столицата.

В първия маршрут читателят ще започне пътешествието си от Къщата на инженера и баронесата (бул. „Патриарх Евтимий“, № 2), ще се отбие през улиците „Шишман“ и „Шести септември“ и ще се спусне по ул. „Самоковска“ (днешната ул. „Граф Игнатиев“) през площад „Славейков“ чак до ул. „Позитано“.

Вторият маршрут – с начална точка Лъвов мост – ще го потопи в неповторимата атмосфера на емблематичния Женски пазар, ще му покаже архитектурните съкровища по ул. „Екзарх Йосиф“ и „Пиротска“ и за финал ще го отведе до импозантната сграда на Софийската окръжна палата – днес Министерство на земеделието и храните.

Това обогатяващо издание разкрива още:

къде в София има скулптура на Йохан Гутенберг, създателя на печатната преса;

къде се намират „Малкият дворец“ на княз Александър I, шоколадената фабрика на фамилия Пееви и сградата, позната като „американски небостъргач“;

каква е историята на църквите „Свети Седмочисленици“ и „Свети свети Кирил и Методий“, на Синагогата и на Баня Башъ джамия;

как изглеждат домовете на редица бележити български общественици – политици, преподаватели, предприемачи, финансисти, лекари и юристи;

кои са архитектите, на които дължим облика на София.

Задълбочено, разнолико и с внимание към детайла, това ценно издание ще се превърне във верен спътник на всеки жител или гост на столицата, който иска да изследва духа ѝ отвъд най-популярните туристически локации. И ще изненада с нови открития дори онези ценители, които познават и най-скритите ѝ съкровища.

„Още исторически маршрути“ е красиво любовно писмо към София. И винтидж пощенска картичка от един град с туптящо сърце, аристократичен дух и разтворени обятия, в които всеки може да открие вдъхновение и дом.