"Повече за книгите" по Classic FM: Надежда Динева разкрива детайли за петото издание на кампанията „Зелено четене“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Надежда Динева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Започва петото издание на кампанията „Зелено четене“ под мотото „Книгите сами ни намират“. Инициативата има за цел да популяризира четенето на обществени места, сред природата и на съвременна българска литература. Инициативата е дарителска, в нея български издателства и любими български автори лично даряват свои книги. Всяко издание на кампанията се разгръща с богата палитра от жанрове на художествената литература и с поезия.

След откриване на книгодарите новите им притежатели публикуват в социалните мрежи снимка на книгата, като отбелязват #книгодар. Нашият апел гласи: прочети своя книгодар и след това го подари, за да може пътят на добротворчеството да продължи.

Във всеки град София, Пловдив, Каварна, Бургас, Монтана и Смолян съдействат доброволци, които помагат на книгодарите да стигнат до новите си читатели. Книгодарите ви намират на едни от най-емблематичните за участващите градове места и в най-известните паркове и градини! Сред изненадите във всяко издание на кампанията са и книгодари с послания и автографи, предоставени лично от обичани български автори.

Всеки, който желае да стане посланик на инициативата, може да остави своя книга на пейка в близкия парк, да я снима и да сподели в социалните мрежи, като отбележи Фейсбук страницата на кампанията.

Заключителното събитие „КнигОратор – за тайните пътища на книгите“ ще се проведе на 28 май от 19 часа в Каре-арте в София. В него ще се включват гост-лектори, към които гостите ще могат да отправят въпроси. Тайните на книгоиздаването ще разкрие издателката Соня Хачикян. В своя харизматичен стил писателят Марин Трошанов ще сподели това, което остава загадка за читателите от самия творчески процес. Вълнуващи истории през погледа на библиотекарите ще сподели заместник-директорът на Столична библиотека Марчела Борисова. Тя ще разкаже и инициативите, които ще проведат до края на годината. За гостите на заключителното събитие от кампанията „Зелено четене“ са подготвени и изненади – музикален поздрав и томбола.

През празничния 24-ти май призоваваме жителите и гостите на столицата да се разходят из парковете и градините на града, защото тогава изненадващо могат да бъдат намерени от новото си любимо четиво.