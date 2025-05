"Повече за книгите" по Classic FM: Могат ли думите да лекуват, според украинските писателки Катерина Йегорушкина и Татяна Руменко?

Your browser does not support the audio element.

Татяна Руменко и Катерина Йегорушкина са гости на Софийския международен литературен фестивал за деца и юноши, организиран от Асоциация "Българска книга". Авторките ще се срещнат с публиката в специалната шатра до фонтаните на НДК на 28 май от 12,30 часа, а Катерина Йегорушкина - от 14,00 часа.