"Повече за книгите" по Classic FM: Милена Димитрова предизвиква интереса към „Десет велики българолюбци“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Милена Димитрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В книгата „Десет велики българолюбци“ Милена Димитрова се впуска да разгадае трудно обяснимата любов към България и българите на десет фигури от различни националности и епохи. Те са подбрани с единствената цел да се съживи и запази споменът за безкористната им обич към нашата родина. Всички те дълбоко са вникнали в народопсихологията ни, почувствали са музиката, книжовността и душите ни.

С журналистически хъс авторката работи 3 години над изданието, което излиза под знака на "Книгомания". „Имах 9 личности и още 3, за които исках да пиша. Живеем в хибридно време и всичко трябва да е практично. Избрах и жив герой, благодарение на който песента на „Излел е Дельо хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска лети в космоса“, сподели Милена Димитрова пред Classic FM.

„Хосе Луис Пелисер е добряк, който обезоръжава със своята усмивка и има верен усет за сравнение. Той описва студената вода, трудолюбивите хора, красивите шевици и др. Той е нарисувал Руско-турската освободителна война, но прави и много произведения, посветени на България“.

„Как може едни чужденци от различни епохи и държави, които проявяват топло чувство към родината ни? Не искам да звучи назидателно. Умишлено спряхме до 250 страници с редактора Веселина Паскова, за да бъде удобна за четене.

„В държавния архив открих буюрултията – разрешението, с което Макгахан обикаля българските земи. Представлява голям гланциран лист с арабско писмо и със съдействието на доц. Красимира Александрова от НБКМ успяхме да го разчетем. Документът е сгънат във формата на паспорт“.

Всеотдайната привързаност към България на тези личности бележи съдбовно техния живот, променя и историята на нашия народ. Чували сме имената им, четем ги по табелите на улиците и живеем със смътна представа: владетелят Александър I Батенберг (1857–1893): Войникът с княжески жезъл; необикновеният генерал Иван Инзов (1768–1845): Покровителят на преселниците; благотворителката лейди Емили Ан Странгфорд (1826–1887): Ти си ангел утешител в най-злочестите ни дни; хроникьорът Джанюариъс Алойшиъс Макгахан (1844–1878): Освободителят на цял народ; публицистът Едуард Кинг (1848–1896): Добронамереният анализатор; публицистът Едуард Кинг (1848–1896): Добронамереният анализатор; художникът Хосе Луис Пелисер (1842–1891): Лоялният приятел; учителят Луи Айер (1865–1916): Главатарят на юнаците; филологът Рикардо Пикио (1923–2011): Съгражданинът от Книжовната република; писателката Мерсия Макдермот (1927–2023): Клетвено влюбена в националните ни герои; етнографът Мартин Кейниг (р. 1939): Търсачът на извори във фолклора.

Книгата „Десет велики българолюбци“ ще бъде представена на 19 ноември от 18ч. в Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“. Изданието ще бъде представена в началото на ноември в имение близо до Франкфурт, Германия, където бъдещият княз Александър Батенберг е прекарал част от първите години от живота си.