"Повече за книгите" по Classic FM: Катя Диманова за новия роман на Сонсолес Онега

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с преводачката и дългогодишен радиожурналист Катя Диманова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Дъщерите на прислужницата" пренася читателите в една февруарска нощ на 1900-та година в имението на семейство Валдèс в Галисия, където се раждат две момиченца, Клара и Каталина. Съдбите им са предначертани: едната е дъщеря на аристократично семейство, другата — на прислужницата, но тайна подмяна в деня след раждането ще промени завинаги бъдещето им, както и живота на цялото семейство. Доня Инес, матриарх на сагата и вярна съпруга на дон Густаво, ще трябва да преодолее липсата на нежност и любов, болката от изоставянето и самотните битки за надмощие, докато превърне истинската си дъщеря в наследница на цяла империя, и то в епоха, в която на жените не е позволено да бъдат господарки на живота си. Вълнуващата семейна драма, изпълнена с интриги, забранена любов, класови противоречия, изконни традиции, се развива между Галисия и Куба в началото на ХХ век. Сонсолес Онега потапя читателя в една магична и същевременно реалистична история за жени и мъже, които въстават срещу съдбата си в търсене на истината.

Сòнсолес Òнега (р. 1977 г.) е популярна испанска журналистка, телевизионна водеща, репортерка и изявена писателка. През 2004 г. публикува първата си творба, „Улица „Хавана“, ъгъл „Обиспо“, последвана от още няколко романа, високо оценени от публиката и от критиката. Последният, „Дъщерите на прислужницата“, е най-продаваното литературно заглавие за 2023 г. в Испания. Авторските права са купени от 8 държави. Романът е отличен с авторитетната национална награда „Планета“ и през 2025 г. е претворен на телевизионния екран в едноименен сериал на медийната корпорация „Атресмедия“.

"Дъщерите на прислужницата" е заснет през 2025г. като сериал с 8 епизода, които са показани в края на миналата година по испанския телевизионен канал Antena 3, който продуцира "Щурите съседи" и "Новите съседи" по bTV Comedy.