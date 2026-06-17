В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Повече за книгите по Classic FM: Какво ще чете българинът през лятото?

Повече за книгите по Classic FM: Какво ще чете българинът през лятото?

Антон Велчев от ИК "Бард"

Публикувано на 17.06.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Антон Велчев от ИК "Бард", разположено в звуковия файл под главната снимка!

В началото на лятото ви препоръчваме няколко заглавия, с които да прекарате вълнуващи мигове с книга в ръка. Вижте списъка и линкове към съответните издания:

Тайната на тайните, Дан Браун
https://www.bard.bg/book/?id=2981

“Тенекиеният човек“, - Нелсън Демил
https://www.bard.bg/book/?id=3034

„Неуловимият“ от Клайв Къслър и „Изгубеният остров“ от тандема Линкълн Чайлд и Дъглас Престън, както и „Не се доверявай на никого“ от Джеймс Ролинс
https://www.bard.bg/book/?id=3031
https://www.bard.bg/book/?id=3028
https://www.bard.bg/book/?id=3015

Фигура в черно, Патриша Корнуел
https://www.bard.bg/book/?id=3021

Скъпа ДебиФрида Макфадън
https://www.bard.bg/book/?id=3005
„Съпругата на горния етаж“ Фрида Макфадън
https://www.bard.bg/book/?id=3020
„Един по един“, Фрида Макфадън
https://www.bard.bg/book/?id=3035

Даниел Стийл
„Цветът на надеждата“
https://www.bard.bg/book/?id=3029

Животът, смъртта и отвъд, Садхгуру
https://www.bard.bg/book/?id=3022

„Страната на блажената вечност“, Харпър Ли
https://www.bard.bg/book/?id=3017

Клеопатра от Наташа Соломонс
https://www.bard.bg/book/?id=3023

Предстои появата и на „Завръщане у дома“
https://www.bard.bg/book/?id=3039

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.