Повече за книгите по Classic FM: Какво ще чете българинът през лятото?

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Антон Велчев от ИК "Бард", разположено в звуковия файл под главната снимка!

В началото на лятото ви препоръчваме няколко заглавия, с които да прекарате вълнуващи мигове с книга в ръка. Вижте списъка и линкове към съответните издания:

Тайната на тайните, Дан Браун

https://www.bard.bg/book/?id=2981



“Тенекиеният човек“, - Нелсън Демил

https://www.bard.bg/book/?id=3034



„Неуловимият“ от Клайв Къслър и „Изгубеният остров“ от тандема Линкълн Чайлд и Дъглас Престън, както и „Не се доверявай на никого“ от Джеймс Ролинс

https://www.bard.bg/book/?id=3031

https://www.bard.bg/book/?id=3028

https://www.bard.bg/book/?id=3015

Фигура в черно, Патриша Корнуел

https://www.bard.bg/book/?id=3021



Скъпа Деби” Фрида Макфадън

https://www.bard.bg/book/?id=3005

„Съпругата на горния етаж“ Фрида Макфадън

https://www.bard.bg/book/?id=3020

„Един по един“, Фрида Макфадън

https://www.bard.bg/book/?id=3035



Даниел Стийл

„Цветът на надеждата“

https://www.bard.bg/book/?id=3029



Животът, смъртта и отвъд, Садхгуру

https://www.bard.bg/book/?id=3022



„Страната на блажената вечност“, Харпър Ли

https://www.bard.bg/book/?id=3017



Клеопатра от Наташа Соломонс

https://www.bard.bg/book/?id=3023

Предстои появата и на „Завръщане у дома“

https://www.bard.bg/book/?id=3039