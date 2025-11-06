"Повече за книгите" по Classic FM: Как Моргън Хаузел помага да овладеем „Изкуството да харчиш“?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с преводача на книгата и дългогодишен преподавател във ФЖМК и радиоводещ Гриша Атанасов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Ако умеем да печелим пари, защо толкова малко от нас знаят как да ги харчат разумно и с удовлетворение? Това е въпросът, който Моргън Хаузел поставя в дългоочакваното продължение на бестселъра „Психология на забогатяването“ – книга, която завладя милиони читатели по света.

Снимка: istockphoto



В „Изкуството да харчиш“ авторът изследва най-пренебрегвания, но и най-важен аспект на личните финанси - харченето. Но не просто като разход, а като израз на човешките ценности, стремежи и разбирания за щастие.



Хаузел ни напомня, че харченето не се ограничава до разточителство или скъперничество, а се крие в умението да използваме парите в услуга на един смислен, балансиран и свободен живот. Със своя ясен стил, подкрепен от истории, изследвания и личен опит, той ни подтиква да преосмислим връзката си с парите.

Тази книга разказва за това, че харченето на пари има малко общо с електронни таблици и цифри и много общо с психологията, завистта, социалните стремежи, идентичността, несигурността и други теми, които твърде често се пренебрегват в областта на финансите.

Могат ли парите да купят щастие? Да.

Може ли харченето на пари да ви направи по-щастливи? Да.

Но е по-сложно, отколкото повечето хора си мислят. Между числата, графиките и данните се крие объркаността и парадокса на човешкия ум. Парите са забележителен инструмент, който може да ви осигури по-добър живот, ако знаете как да го използвате. Но да знаеш как да го използваш, е съвсем различно от това да знаеш как да го придобиеш.

Изданието на "Ера" помага на всеки читател да изведе изводи за себе си и да разсъждава:

Какво не можем да купим с пари – и защо това има значение.

Как да извлечем максимума от това, което вече имаме.

Защо „разумното харчене“ изглежда различно за всеки човек.

Как да харчим така, че да изпитваме удовлетворение, а не вина.

Как парите могат да бъдат инструмент, а не бреме.

Печеленето на пари е умение, но харченето им определено е изкуство.



Моргън Хаузел е финансов консултант и двукратен финалист за наградата Gerald Loeb. Първата му книга – „Психология на забогатяването“, все още оглавява световните класации и е преведена на над 50 езика. Хаузел е сред най-цитираните автори в света на финансите и поведенческата икономика.