"Повече за книгите" по Classic FM: Издават тайният роман на Ваня Петкова по случай 80 години от рождението ѝ

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с журналистката Оля Ал-Ахмед - дъщеря на Ваня Петкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Неиздаваният до момента таен, скрит и недовършен роман на голямата българска поетеса Ваня Петкова (1944–2009) „Бог е Любов. Житие на една свята грешница" (изд. Книгомания) излезе от печат преди броени дни. Тази година се навършиха и 80 години от рождението на „амазонката на българската литература".

Стилно оформеното издание от 224 страници е с мека корица и грабващ дизайн – дело на Джозеф Ал-Ахмад – автор на цялостното художествено оформление на книгата и внук на авторката.

В Деня на Будителите Съюзът на българските писатели учреди и национална литературна награда за поезия „Ваня Петкова" – съобщи Боян Ангелов, председател на СБП.

„Предварително зная, че това искрено, кърваво писание няма да бъде публикувано тук, а може би ще бъде един ден, но това бе причината да не оформя тази писмена рана, символично наречена „книга" или „дневник" през тези 20 години", споделя самата Ваня Петкова още през 1989 г.

Действието в книгата „Бог е любов" се развива в България през 70-те години на ХХ век. Психиатърката Олга Житска присъства на концерт на известната певица Нина Котленко – събитие, което ще промени живота ѝ завинаги. Омаяна от харизмата на певицата, Олга мечтае да се запознаят и да разбере повече за нея, отвъд фасадата на славата и слуховете в медиите. След месеци на неуспешни опити да я открие, случайността най-накрая ги среща, и те се сприятеляват.

Олга успява да спечели доверието на Нина Котленко, която доброволно ѝ поверява личния си дневник. Дневник, който разкрива една разтърсваща житейска история, каквато Олга, въпреки професионалния си опит на психолог, дори не е подозирала, че е възможна.

Написан между 1977 и 1989 година, „Бог е Любов" на Ваня Петкова е роман, базиран на реални събития от живота на ѝ, който бе открит в архивите на дома ѝ в с. Езерово. В това „житие на една свята грешница" ще се потопите дълбоко в душевността на авторката, докосвайки се до темите за човешките взаимоотношения, страховете, приятелството и любовта, за свободата и обществения плен, описани с голямо майсторство.

„Бог е любов" е изповед на една свята грешница, както сама го нарича приживе самата Ваня Петкова. „Защо грешница, и защо свята? Това става ясно от съдържанието на тази изповед. Но дали лесно ще стигне читателят до границата между грешницата и светицата? Това вече е същността на въпроса, а отговорът е някъде там, между страниците на заплетения лабиринт на мисли, събития, герои и техните преживявания", коментира журналистката Оля Ал-Ахмед, която е дъщеря на Ваня Петкова и редактор на романа.

Именно Оля Ал-Ахмед намира ръкописа преди време – забутан в тайните скривалища в дома на поетесата в с. Езерово, където тя прекарва последните 9 години от живота си... „В прашната стара зелена папка години наред се е криела истината за бурния и неразбран от обществото живот на голямата българска и световна поетеса, често наричана бунтарка."

„Бог е любов" е сага на човешките отношения от последните десетилетия на XX век. „Бог е любов" е скритата изповед на една свята грешница, грешила не защото иска да съгрешава, а защото са я тласкали към съгрешение, но тя намира в себе си сили да изповяда своето грешно житие.

„Бог е любов" е незавършен откъс от един бърз, кратък и наситен живот, който изгрява като факла и рязко спира, оставяйки след себе си много въпросителни. „Бог е Любов" е святата борба против атеизма, против режима, който те „хваща за гърлото" и бавно те убива, против разделението и нетолерантността.

„Бог е любов" е разобличаването на фалшивата земна плътска любов и разкриването на пътя към Светлината, към най-святата и вечна Любов – тази към Бог!" – така Оля Ал-Ахмед определя произведението на нейната майка – поетесата Ваня Петкова.

Журналистът Исак Гозес е първият читател на романа „Бог е Любов. Житие на една свята грешница", който е силно впечатлен от текста, и дава своя силен отзив:

„Книга като тази, която сега държите в ръцете си, не се пише нито в кабинети, нито на бюро, нито за един ден. Тя се пише цял живот, върху разранено коляно, което боли, и с ръце, които някога са били нежни, но вече са втвърдени от мазоли. В нея въпреки, че думата ЛЮБОВ е в заглавието, любовта, като че ли е най-малко. Тя избива като нежно красиво цвете, но за малко. После то е утъпкано от тежките ботуши на завистта, изневярата, похотта, от всичко, което го докосне.".

Премиерата на книгата „Бог е любов" в София ще се състои на 14 ноември 2024 от 18:30 ч. в Литературен клуб „Перото" в НДК. Входът е свободен и публика ще бъде допускана до запълване на местата в залата.

Семейството на Ваня Петкова и този път се придържа към нетрадиционното представяне на литературното произведение, като са приготвили много изненади, разкриващи информация за често задаваните въпроси:

· Защо романът е бил скрит?

· От кого го е скрила Ваня Петкова?

· Защо не го е довършила, но е оставила плана в ръкописа си?

· Защо го пише над 20 години?

Оля Ал-Ахмед и Джозеф Ал-Ахмад ще разкрият на присъстващите лично, а някои отговори са заложени в късометражния документален филм на Християн Иванов, който за пръв път ще бъде прожектиран пред публика.

В представянето на книгата ще вземат участие и актрисите Михаела Павлова (позната от „София Ден и Нощ" и формата "Dancing Stars"), както и изгряващата Мария-Радена Божкова, завършила НАТФИЗ през 2023 г. в класа на проф. Атанас Атанасов. Професионалните актьори ще пренесат зрителите в няколко епизода от сюжета на една истинска история.