"Повече за книгите" по Classic FM: Изабела Шопова отвежда на пътешествие в „К като Корея“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Изабела Шопова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изабела Шопова отвежда читателите на пътешествие в „К като Корея“. Премиерата на новата й книга, издадена от "Колибри", ще се проведе на 10 септември (сряда) от 18:30 ч. в Casa Libri (София, „Цар Асен“ 64). Модератор на събитието ще бъде Десислава Желева.

Някога позната като Страната на утринния покой (или Страната на утринната свежест), днес Южна Корея е Страната на К-чудесата. На контрасти и противоречия, на невъзможни съчетания, на парадокси и оксиморони, на невъобразими изобретения, уникални събития и преживявания. Модерни технологии и древна история, култура и роботи, икономически бум и конфуциански ценности, кимчи и К-поп, атомни скривалища и будистки храмове, военни бази и свещени лотоси, свръхбогатство и скромно себераздаване. Идеалната дестинация за търсачите на сериозен културен шок, за геймърите и за гурме туристите. Звучи като измислена страна. Като фантасмагория на подпийнал писател фантаст или сюжет на още млад, недообучен изкуствен интелект.

Обаче я има на картата.

Така че, като се наслуша на невероятни корейски истории, човек просто си купува билет до Сеул, за да се убеди с очите, ушите, носа и небцето си, че реалността (корейската такава) е по-странна и от най-развинтената фантазия (на човека или на изкуствения интелект). „К като Корея“ разказва за чудесата и приключенията, които пътешественическият тандем – майка и дъщеря, български австралийки – среща по пътя си, докато следва своята Корейска мечта.