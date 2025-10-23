"Повече за книгите" по Classic FM: Ива Димитрова за премиерата на романа „Роди се човек“.
25 октомври 2025 г. от 17,00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК
Публикувано на 23.10.2025
На 25 октомври 2025 г. от 17.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК предстои премиерата на романа „Роди се човек“ от Ива Димитрова. Ще четат д-р Анна Богданова, Искра Донова, Сотир Мелев и Камен Алипиев-Кедъра. Модератор: Гергана Мирчева
Този роман, съставен от четири истории, наистина те обсебва, докато не го прочетеш. Грабва те и не те пуска, защото освен талантлив разказ е голяма провокация срещу клишираните отговори, с които сме закърмени.
Една сутрин четирима души се събуждат на четири различни места в Европа с eдни и същи въпроси.
Кой съм? Как се казвам? Къде съм? Защо не помня нищо?
Това е началото на невиждан Експеримент. Паметта на четирима доброволци е изтрита от ново поколение мозъчен имплант, създаден от амбициозна професорка. Всичко е напълно забравено – и добро, и лошо. Съвестта е рециклирана. Оттук нататък от техния избор зависи какво ще пише в новата им биография.
Героите са поставени в нова ситуация, без спомени.