"Повече за книгите" по Classic FM: Индийският посланик представя поетичен сборник в Банкя

Посланикът на Индия в България и Северна Македония Арун Кумар Саху избра Банкя, за да представи своя нов поетически сборник. Събитието ще се проведе от 18:00 ч. на 17 февруари в Специализираната болница за рехабилитация (СБР) „Здраве" в Банкя, съобщиха от екипа на Столична община (СО) - район „Банкя“.

Организаторите посочват, че при представянето на сборника, озаглавен Light green eyes - „Светлозелени очи", ще вземе участие писателката Здравка Евтимова, която е и преводач на поетическия сборник на Арун Кумар Саху. Модератор на литературната среща ще е заместник-кметът ресор „Култура" на район „Банкя“ д-р Александра Александрова.

Събитието е част от инициативата на район „Банкя" - „Литературни вдъхновения".