"Повече за книгите" по Classic FM: Иглика Горанова извисява ценителите на поезията с „Облаците също са родина“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с преподавателката, журналистка и поетеса Иглика Горанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Преди броени дни преподавателката, журналистка и поетеса Иглика Горанова представи своята втора самостоятелна стихосбирка "Облаците също са родина" в препълнената зала на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, която събра млади хора – настоящи и бивши ученици и родители на нейни възпитаници. Книгата-бижу включва 31 стихотворения, а предпремиерата се състоя в 125-то СУ “Боян Пенев” в София. Редактор на изданието на “Атеа” е поетесата Аксиния Михайлова, а оформлението на корицата и графичният дизайн са съответно на Биляна Бъчварова и Дияна Драйчева.

Стихът на Иглика Горанова е чист, без излишен словесен баласт. В него живее красотата на уловения миг, на природата, на простичките правила на живота, на неумолимия му кръговрат, и всичко това е описано с обич и с едно дискретно проявено човешко достойнство. Стиховете на автора без съмнение показват културни натрупвания, както и се отличават с философска дълбочина. И освен всичко, казано до тук, това са просто талантливи стихотворения.

Валентина Радинска

Стиховете в "Облаците също са родина" поразяват с чистотата на поетическия поглед. Пред него всичко е ясно, знае се. Дори най-обикновеното недоразумение не остава незабелязано. И без да осъжда, показва начина да постигнем и запазим душевната си хармония. Във впечатленията ми от ръкописа преминават явни и скрити цитати от неповторимите образи на поетесата. Без да ги товари с каквито и да било претенции, оставила ги свободно да общуват с най-чистото в нея, а и в нас. Скъпернически на обещания и същевременно щедри на упование в невинността наа природата и на природното в нас.

Палми Ранчев

Авторът Иглика Горанова е родена в Плевен. Завършва немската езикова гимназия в Ловеч и българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Първите й публикации са на 14-годишна възраст в списание „Родна реч“, а по-късно публикува в изданията “Пламък” и “Мизия” и в сборниците на Кабинета на поетите журналисти “Владимир Башев” към Националния литературен музей. Иглика Горанова е дългогодишен журналист във вестниците „Новинар”, „168 часа”, „Класа”, „Политика“, сп. „Икономист”. Била е репортер, специален кореспондент, редактор, наблюдател и заместник-главен редактор. В момента е преподавател по журналистика, български език и литература в столичното 125-то училище. През 2004 г. излиза първата ѝ самoстоятелна книга „Преписвам те тъга”, която е отличена на конкурса “Южна пролет”. Председател на сдружение “Журналисти за прозрачно управление”.