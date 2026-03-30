"Повече за книгите" по Classic FM: Гостуват ни създателите на популярната детска поредица за Анна Кадабра

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Педро Маняс и Давид Сиера Листон /превод: Катя Диманова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази неделя над 100 деца присъстваха на първата среща в Хеликон Гарибалди с Педро Маняс и Давид Сиера Листон, които са авторите на "Анна Кадабра". Днес, 30 март от 17:00 ч. в Хеликон Витоша в София и на 31 март от 15:30 ч. и от 17:00 ч. в Хеликон Пловдив Център създателите на успешната детска поредица ще раздават автографи. От нея в България досега са издадени 7 книги. Преди визитата на авторите излезе "Дневникът на Анна Кадабра", както и първа книжка от поредицата, свързана с Анна Кадабра, за Маркус Покус. Творците гостуват официално по покана на Институт Сервантес и издателство "Хеликон".

Педро Маняс (Pedro Mañas) е испански писател, роден през 1981 г. в Мадрид, и е сред най-обичаните съвременни автори на детска литература в испаноезичния свят. Завършва английска филология в Автономния университет в Мадрид, където още като студент печели първата си литературна награда. Оттогава творбите му носят множество престижни отличия, сред които наградите Leer es Vivir, Ciudad de Málaga, El Barco de Vapor и Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. Книгите на Маняс са преведени на множество езици – френски, немски, португалски, корейски, китайски и други – и печелят читателите със своя хумор, въображение и топлота. Той е създател на популярни поредици като „Анна Кадабра“ (Anna Kadabra), „Принцеси дракони“ (Princesas dragón) и „Ловците на кошмари“ (Los cazapesadillas), които завладяват децата с магически приключения и незабравими герои. Освен проза, Маняс е и автор на награждавани поетични книги за деца като Poemas para leer antes de leer и Ciudad Laberinto, които утвърждават таланта му да разпалва въображението още в най-ранна възраст. Стилът на Педро Маняс се отличава с оригиналност и игривост, хумор, съчетан с деликатни послания, умението да открива чудесата в ежедневието, истории, които едновременно забавляват и възпитават. Маняс активно се среща с деца в училища и участва в инициативи за насърчаване на четенето в Испания и по света. Неговите книги са високо оценявани както от малките читатели, така и от критиците заради баланса между забавление и поука.

Илюстратор на поредицата е Давид Сиера Листон, роден през 1987 г. в Мадрид. Завършва художествен профил и продължава обучението си по илюстрация във висшето училище по изкуства „Arte 10“ в Мадрид. През 2012 г. получава наградата „Aurelio Blanco“ за дипломния си проект – отличие за студенти от художествените академии, присъждано от Община Мадрид.

Неговият стил е съвременен, цветен и изразителен. Той работи с ясни форми, живи цветове и изразителни персонажи, които веднага привличат вниманието на младите читатели. Илюстрациите му не просто съпътстват текста, а развиват действието, подчертават емоциите и изграждат магическата атмосфера на поредицата „Анна Кадабра“, превръщайки всяка книга в истинско визуално приключение.