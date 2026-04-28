"Повече за книгите" по Classic FM: Гостува ни Саяка Мурата - „Жена на годината“ на японското издание на „Vogue“

Саяка Мурата e една от най-видните представителки на съвременната японска литература. Тя гостува у нас за разговора с нея, воден от литературоведа и преподавател Дарин Тенев, ще завърши първият ден от „Литературни срещи“. Десетото издание на фестивала, организиран от фондация „Прочети София“, се проведе от 23 до 25 април 2026 г. в City Stage (в подлеза на НДК). Темата му тази година бе „Дистопии и съпротива“, а другият специален гост бе ирландският писател Пол Линч, удостоен с награда „Букър“ за 2023 г.

Саяка Мурата е обявена за авторка на „Бъдещето на новото писане“ от списание Freeman. През 2016 г. влиза в класацията на японското издание на сп. „Vogue“ за „Жена на годината“.



Родена е през 1979 г. Завършва факултета по литература в Университета в Сайтама. Днес тя живее в Токио. Още с дебютния си роман, наречен „Кърмене“, тя получава наградата Gunzo за нови писатели през 2003 г. Носителка е на някои от най-престижните японски литературни отличия.

В своите произведения Мурата се занимава с несъответствията в обществените норми спрямо мъжете и жените. Особено силно това се отнася за половите роли, родителството и сексуалността. В най-популярните си творби тя често поставя на преден план предизвикателни табута. Нейните герои са неприспособими към обществените очаквания. Те са аутсайдери в среда, чиито ценности и ограничения им се струват неприемливи.

На български език през 2025 г. излиза романът ѝ „Земляни“ в превод на Надeжда Розова (издателстви „Колибри“). Признанието на критиката и на читателите, както и присъждането на авторитетни отличия бележат всяка нейна творческа изява. „Жената конбини“ (превод: Маргарита Укегава, изд. „Колибри“), публикуван през 2016 г., е десетият ѝ роман, от който са продадени повече от 3,1 милион екземпляра в целия свят. Книгата е преведена на повече от 30 езика и е удостоена с най-важната японска награда „Акутагава“. В началото на 2026 г. бе и нейната театрална премиера на сцената на Народния театър „Иван Вазов“, под режисурата на Марий Росен. „Много теми се провиждат в романа на Саяка Мурата. Целият механизъм на човешкото съществуване се оглежда в едно „чуждо тяло“. А конбини - биещото сърце на покупко-продажбата -парадоксално се превръща в своеобразна дзен градина. И всичко това е поднесено с лекота, абсурд и хумор“, казва Марий Росен.