"Повече за книгите" по Classic FM: Гостува ни португалския писател Жозе Луиш Пейшото с "Ни един поглед"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Жозе Луиш Пейшото в превод на Зорница Стойкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!





Среща с автограф с португалския писател Жозе Луиш Пейшото и романа му „Ни един поглед“ (Ерго, С., 2022) предстои на 30 май, петък, от 18:00–19:00 ч. на Шатра на литературния фестивал за деца и младежи, парк НДК. Един съвременен библейски разказ, в който Творението съществува, но Творецът отсъства. Застинало време в една безкрайна равнина, потънала в зной, тишина и самота, държаща в плен скромни хора с библейски имена, затворени в себе си, в своите мисли, и свързани само с поглед с малкия си околен свят, където се срещат великани, столетни старци, сиамски близнаци, сакат дърводелец и слепи проститутки, дяволът венчава и опява жителите, всички осъдени без вина и без надежда за спасение да повтарят под едно пусто небе безрадостния си делник и да чакат неизбежния край, когато няма да остане ни един поглед. Романът се издава с подкрепата на Главна дирекция на книгата, архивите и библиотеките и на “Камойш – Институт за сътрудничество и език”, Португалия

„Едно от най-изненадващите открития на португалската литература. Това е човек, който умее да пише и ще продължи делото на великите писатели“, казва за него Жозе Сарамаго. „Един от най-талантливите португалски писатели“, добавя Льо Монд. С участието на автора Гонсало М. Тавареш и преводачката Даринка Кирчева.

Гостуването на автора в България се осъществява с подкрепата на Посолството на Португалия и културния Институт Камойш- София.

Жозе Луиш Пейшото (1974) е португалски писател, роден в затънтено селце в Алентежу, където живее до 18-годишна възраст. Завършва специалност „Съвременни езици и литератури“ в Нов лисабонски университет. Преподава английски в няколко португалски училища и на остров Зелени нос. През 2000 г. публикува новелата си „Умря ми“ и първия си роман „Ни един поглед“, с който през 2001 г. става най-младият носител на литературната награда „Жозе Сарамаго“. След това признание творчеството му получава широк национален и международен отзвук. Произведенията му са преведени на 26 езика, включително на японски и турски. Носител е на редица международни награди. Смятан е за един от най-ярките представители на новото поколение португалски писатели.