"Повече за книгите" по Classic FM: Гостува ни култовият португалски писател Гонсало Тавареш

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Гонсало Тавареш в превод на Зорница Стойкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След среща с автограф по време на литературния фестивал за деца и младежи в парка на НДК, организиран от Асоциация "Българска книга", португалския писател Гонсало Тавареш гостува в студиото на Classic FM. Той разкри подробности за част от книгите си, сред които „Кварталът“, „Матео остана без работа“, „Дневник на чумата“ (издания на "Ерго"). Философ по образование и преподавател по теория на науката в Лисабонския университет, един от най-талантливите и оригинални съвременни португалски писатели. Негови произведения са преведени на повече от 30 езика и се представят в различни страни с театрални постановки, радиопиеси, късометражни филми, архитектурни проекти, научни изследвания. Името му често се споменава като бъдещия Нобелов лауреат за Португалия след Жозе Сарамаго. Самият Сарамаго казва на шега: „Толкова млад човек няма право да пише тъй добре; иде ти да го напляскаш!“.

Гостуването на автора се осъществява с подкрепата на Посолството на Португалия и културния Институт Камойш- София.

Гонсало М. Тавареш (1970), философ по образование и преподавател по теория на науката в Лисабонския университет, е един от най-талантливите и оригинални съвременни португалски писатели. Негови произведения са преведени на повече от 30 езика и се представят в различни страни с театрални постановки, радиопиеси, късометражни филми, архитектурни проекти, научни изследвания. Носител е на множество национални, чуждестранни и международни награди. Името му често се споменава като бъдещия Нобелов лауреат за Португалия след Жозе Сарамаго. Самият Сарамаго казва на шега: „толкова млад човек няма право да пише тъй добре; иде ти да го напляскаш!“. Богатото му творчество обхваща романи, разкази, пиеси, поезия, есеистика. У нас са преведени „Пътуване до Индия“ (Колибри, 2016), „Кварталът“ (Ерго, 2020), „Матео остана без работа“ (Ерго), 2021) и „Дневник на чумата“ (Ерго, 2022).