"Повече за книгите по Classic FM": Георги Тенев показва видимата и невидима България в новия си роман „Булгартабак“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Георги Тенев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

За сюжета на романа:

Жесток атентат срещу разследваща журналистка наелектризира политическия живот в страната. Любовна интрига свързва Президентството и империята Булгартабак. Ясновидец прозира тайните на могъщ олигарх, а журналист залага бъдещето си на карта.

Две Българии – видима и невидима, са побрани в интригуващ разказ, обхващащ ден и половина от живота във властта. Води се мистична борба, в която демоните се оказват по-силни от разузнавателните служби. Безплътни същества проникват в тайните на държавата. Залогът на пръв поглед е политически, но битката е за човешките души.

Изданието от "Колибри" е още един роман на Георги Тенев, изпълнен с пророчества.

За автора:

Георги Тенев е автор на романите „Вундеркинд“ (2004), „Кристо и свободната любов“ (2005), „Партиен дом“ (2006), „Господин М.“ (2010), „Български рози” (2016), „Резиденцията“ (2020), „Атлантически експрес“ (2022) и на поетическите книги „Цитаделата“ (2002) и „Видеоподозрение“ (2024).

Носител е на наградите „Роман на годината“ и „Хеликон“. Театралните му пиеси са отличени с наградите „Елиас Канети“ и „Аскеер“. Сборникът с разкази „Свещена светлина“ печели стипендия за превод от Американския ПЕН център.