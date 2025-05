"Повече за книгите" по Classic FM: Доц.Мирослав Цветанов издаде ново изследване за кукления театър

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с доц.Мирослав Цветанов- Миро, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Наскоро в София се състоя премиерата на едно от най-атрактивните и неочаквани като тематика научни издания – „Анатомия на куклата- материя и дух“

Нейният автор смята, че знанието за водния куклен театър, собствените му открития и най-новите му технологични разработки в тази област трябва свободно и в пълен обем да достигнат до всеки, който проявява интерес и любопитство към това древно изкуство. Още повече, че досега тънкостите на този източен театър бяха ревниво пазени и обгърнати от тайни дори в широко разпространяваните по света видео материали.

Доцент Мирослав Цветанов- Миро е български актьор, сценограф и учен – доктор по технология на кукления театър и доцент в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София. Той съзнателно търси провокацията на всичко недооткрито, всичко недоизяснено от професионална гледна точка, както и всичко онова, което е изключително рядко или дори изчезнало във времето като форма в областта на кукленото изкуство.

Първата му книга „Алхимия на кукления театър“ – 1997 г. първо е преведена на немски език от ЮНЕСКО – Австрия, а по-късно е поискана и вече е част от фонда на двете най-големи библиотеки в света – Конгресна библиотека Вашингтон, САЩ и Ягелонската библиотека Краков, Полша.

В предпоследната си книга „Голямото изкуство“ – 2019 г. доц. Цветанов за пръв път извежда някои неопределяни досега правила важни за професионалното куклено изкуство. Най-значимо обаче е изведеното и доказано определение за най-същностното в кукления театър – куклеността.

И най-новата му книга „Анатомия на куклата – материя и дух“ не прави изключение от следваната тенденция. Реализираният с финансовата подкрепа на Министерство на културата труд неслучайно обхваща два дяла:

Първа книга

Древното изкуство на водния куклен театър от най-нова гледна точка – тази след 2014 г. когато доц. Цветанов и екипът му успяват да интегрират едно сложно и непригодно за нашите географски ширини източно изкуство и трайно да го установят и развиват в България и Европа.

Втора книга

Съвременният професионален куклен театър пречупен през призмата на едно съвсем ново твърдение. Доказаната вече идея, че синтетично изкуство като кукления театър, чието основно средство – куклата развивала се повече от 5000 години, е вече много по-усъвършенствано от професионалния метод използващ кукли, който е на по-малко от 100 години. (1952 година за пръв път – професионално обучение за куклен театър в Чехия).

Тези две отделни на пръв поглед книги не биха имали нищо общо, ако проблемите и откритията в тях не бяха органично свързани чрез единственото еднакво и за двете – технологичният метод за създаване на механични конструкции за сцена на два коренно различни вида кукли. Куклите за водна среда – подчиняващи се на хидродинамичните закони и куклите за конвенционална сцена – подчиняващи се на законите на приложната механика.

Книгата ни запознава чрез технологичен анализ и богат илюстративен материал с непознати страни в създаването на театрални кукли, професионалното им използване и най-нови разработки и открития в кукленото изкуство.

Доцент Цветанов прокарва в съвременния професионален куклен театър редица важни приноси:

– 2006 г. създава единствения по рода си „Метод в куклената технология“ базиран върху идеята, че куклите като механични конструкции се подчиняват на същите закони, на които се подчинява която и да е механична конструкция. Този метод осигурява:

а – култивиране на контролируема конструктивна мисъл у студентите

б – предвиждане на възможните механико-конструктивни грешки още на работната маса

в – начин за реконструиране на изгубени във времето конструкции за кукли – само по тяхното точно историческо описание.

– 2014 г. доц. Цветанов и екипът му осъществяват първия за Европа и България воден спектакъл. Следват поредица успешни заглавия и образователни формати на вода.

– 2016 г. е разработена и пусната в действие съвсем нова система кукли за вода във водния спектакъл „Малкият принц“. Тези кукли се управляват без контролиращи пръти и могат да стигнат без понтони и кордови механизми до произволно място във водната сцена.

– 2019 г. М. Цветанов публикува за пръв път научно изведените правила за Кукленост, Кукла, Технология и др.

– 2024 г. в най-новата си разработка авторът, сравнявайки постигнатото и в други визуални изкуства – открива общи зависимости при визуализацията, които подтикват произволен наблюдател да открива търсеното внушение чрез възбуждане на сумарни емоционални и визуални впечатления.