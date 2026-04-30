"Повече за книгите" по Classic FM: Дъщерята на Мигел Делибес гостува в България

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Елиса Делибес /превод: Десислава Антова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 28 април 2026 г. в Конферентната зала в Ректората се проведе представяне на българския превод на романа „Роден за герой“ (Madera de héroe) на видния испански писател Мигел Делибес.

Елиса Делибес – председател на фондация „Делибес“ и дъщеря на писателя – сподели лични спомени и по-малко познати детайли за живота и творческия път на автора. В беседата ѝ с преводачката на романа Десислава Антова бяха засегнати темите и посланията в „Роден за герой“, както и самото пресъздаване на произведението за българския читател. Срещата откри перспективи към личния свят на писателя и неговата значимост в испанската идейно-естетическа традиция. Събитието е част от календара с дейности, посветени на 65-годишнината на катедра „Испанистика“ при Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, и се осъществява с любезната подкрепа на Институт „Сервантес“ – София.

Мигел Делибес (1920–2010), романист, журналист и член на Кралската испанска академия от 1975 г., е една от най-значимите фигури в испанската литература на XX век. Неговото творчество, отличаващо се със сдържан и прецизен стил, разглежда в дълбочина селския свят, природата и социалните напрежения на своето време.

Сред най-известните му произведения са „Дълга е сянката на кипариса“ (Награда „Надал“ 1947), „Пътят“, „Невинните светци“ и „Пет часа с Марио“. Сред многобройните му отличия се открояват Националната награда за литература (1991) и Наградата „Сервантес“ (1993). Неговото наследство остава ключово за разбирането на съвременната испанска проза.

Първоначално публикуван през 1987 г. под заглавието „377A, роден за герой“, романът впоследствие е преработен от самия автор, който избира окончателното заглавие „Роден за герой“ с цел по-голяма яснота. Творбата има ясно изразено автобиографично измерение: номерът 377A съответства на този, даден на Мигел Делибес по време на службата му в испанския флот, на борда на крайцера „Canarias“.

Считан за един от най-амбициозните му романи, „Роден за герой“ разказва историята на Хервасио Гарсия де ла Ластра, алтер его на самия автор в младостта му, на фона на избухването на Испанската гражданска война. Главният герой изпитва странна физическа реакция към военната музика (настръхват му космите на тила), която обкръжението му тълкува като признак на героизъм, макар че с времето тя разкрива съвсем различно значение.

Изхождайки от този мотив, Мигел Делибес с изключително майсторство разгръща съдбите на няколко персонажа, въвлечени в една война, която ги заварва неподготвени и ги белязва завинаги, както се случва и със самия писател, и с младите хора от неговото обкръжение.