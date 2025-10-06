"Повече за книгите" по Classic FM- Българският артист от Канада Петър Георгиев Рей с премиерно заглавие в София

Your browser does not support the audio element.

Актьорът, писател, художник Петър Георгиев Рей представя новия си роман „Денят, в който бе отнета моята девственост“. Събитието е на 6 октомври от 18.30ч. в галерия „Българи“ на бул. „Александър Дондуков“ № 73, София, съобщават организаторите.

Петър Георгиев Рей е роден през 1963 г. в Перник. През 1987 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ, днес НАТФИЗ. Играе две години във Врачанския театър. През 1989 г. получава втора награда на Националния преглед за драма и театър – за ролята на Лило в пиесата „Суматоха“ на Радичков (режисьор е Бина Харалампиева). През 1991 г. емигрира в Канада. Там написва стихосбирката „Гвоздеи кръстни“ и романите „Мислителят или насаме с един живял“, „Пътят“, „Завоеватели“ и „Планината“, също и пиесата „Светлината, която мами“. Пише и афоризми. През 1995 е номиниран за поет на годината от International Society of Рoets в САЩ. Част от първия му роман е публикувана в Квебек, в сборник за френска литература, наречен Les ecrits – през 2000 г. През 2000 г. започва да рисува. Участвал е в повече от 60 индивидуални и групови изложби в Канада, САЩ, България, Франция, а картините му са високо ценени от колекционерите. Американският критик д-р Кенуърт Мофет (Kenworth Moffett) казва за него:

Рей е най-оригиналният художник, който се появява от много години насам. Той притежава всичко: страст, интелигентност, оригиналност и невероятната техничност на фотографската визуализация".

Търсите ли роман, който се чете на един дъх? Който няма да изпуснете нито за миг до последната страница? "Денят, в който бе отнета моята девственост“ е едно торнадо от емоции, психологически превратности, сблъсък на ценности, разплитане на философски енигми, демаскиране на грозното, егоцентризма и пошлото в човешките отношения. Петър Георгиев Рей използва прийома на пътуването като основа на сюжета, но това е външният генератор на действието.

Главният персонаж говори откровено от първо лице, разкривайки пластовете на своите сексуални желания, младежка неудовлетвореност, недостатъци на характера, разочарования и въжделения. Той е едновременно мечтател и неудачник, силен физически и разколебан психически. Всеки читател ще открие частица от себе си в многобройните въпроси, конто Рей задава. Технологично светът се променя, но човешките пороци остават все същите, дори се видоизменят зловещо.

Анжела Димчева, литературен критик

Творчеството на Петър, вдъхновено от абстрактния експресионизъм, сюрреализма и драматичното взаимодействие на бароковата светлина и цвят, извиква необятни, завладяващи светове, независимо дали са космически, подводни или човешка биология. Неговото изкуство е не само визуално завладяващо, но и емоционално резонансно, предлагайки универсален език на емоциите и връзката.

Бивш актьор и писател, Петър се обръща към визуалното изкуство като форма на себеизразяване и личностно преоткриване, след като емигрира от България през 1992 г. След като играе в множество театрални постановки и публикува пет книги, мултидисциплинарният му опит определя уникалния му артистичен глас. Творчеството му интригува публиката не само с поразителната си естетика, но и с дълбокото разказване на истории в него.