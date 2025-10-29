"Повече за книгите" по Classic FM: Або изобличава проблемите в образователната система в "Неадкватните"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Або, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Романът „Неадекватните“, публикуван от "Рива", повдига много адекватни, но неудобни въпроси, засягащи образователната машина изобщо, най-важният сред които е какво те очаква накрая – признание или присъда.

След дълги пътешествия Слав Янковски, млад полски бохем, решава да стане учител по френски език в Северозападна Англия. Веднага щом заема позицията, той се сблъсква с ежедневните трудности на професията – на лично, работно, социално и човешко ниво. Непримирим и упорит, Слав полага всички усилия да преодолее натиска, изискванията и препятствията, които се оказват основни черти на образователната система. Бива наказван и порицаван, а опитите му за адаптация в средата го превръщат от ентусиазиран визионер в унил наблюдател. И точно когато изглежда, че Слав е открил своето място в системата, тя намира начин да съсипе живота му.

Або е преводач, журналист, издател и автор на две прозаични книги – „Поводи за връщане“ и „Тука е така“. „Неадекватните“ е първият му роман. Написан е на английски език, но излиза първо на български.