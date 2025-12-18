"Повече за книгите": Носителката на "Гонкур" Мари Н Диай гостува в студиото на Classic FM

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мари Н Диай /превод: Магдалена Маркова -преподавател от СУ "Св.Климент Охридски"/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Съвременната френска писателка Мари Н Диай гостува на Софийския международен литературен фестивал през 2025г., организиран от Асоциация "Българска книга", както и във Френския институт в България. Авторката е позната със своите силни и въздействащи разкази. Тя получава наградата „Фемина“ през 2001 г. за „Рози Карп“ и Гонкур през 2009 г. за „Три силни жени“. Нейният стил преплита реализъм и фантастични елементи, създавайки многопластови и дълбоки образи.

Мари Н Диай описва връзките между хората от вътрешната им перспектива - разчленява ги, разглежда всяко чувство, всяка реакция от всички страни, и същевременно показва, че всички герои носят и прикриват нещо, което не може да бъде обяснено рационално, но което те приемат за истина, тъй като събитията от действителността изглежда го потвърждават.

Романът й „Ладивин“, публикуван от "Парадокс", изследва дълбоки теми като идентичността, паметта и семейните разриви през съдбата на една сложна и завладяваща героиня, раздвоена между наследството си и собствените си преобразявания.