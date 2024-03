"Повече за книгите" - Михаела Манасиева ще разходи читателите до „Италия – вечната приказка“

Your browser does not support the audio element.

Книгата „Италия – вечната приказка“ от Михаела Манасиева ще бъде представена днес, 21 март, от 18ч. в книжен център „Гринуич“ в София. Авторката завършва "Италианска филология" в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура в специалност „Връзки с обществеността“. Работила е като преподавател и преводач.

Изданието пренася читателите на пътешествие из скритите италиански улички. Книгата разкрива любопитни факти, реални събития и лични наблюдения от страната, както и начина на мислене на италианците, гледната им точка за живота, ценностите и интересите им.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Михаела Манасиева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Разбираме как чаровната Италия се е превърнала в едно от най-любимите места на толкова много туристи по света - как италианците пишат историите си, какви трикове прилагат, как превръщат малките градчета в приказни места и как историята е оставила своя отпечатък, достигайки до наши дни“, разказват издателите от „Ера“.