"Повече за книгите": Носителката на Европейската награда за литература 2023 Мартина Видаич гостува в Classic FM

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мартина Видаич в превод на Георги Исаев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Мартина Видаич е сред най-интересните имена в съвременната хърватска литература. Тя е и университетски преподавател. През 2011 г. печели наградата „Горан“ за млади поети до 30-годишна възраст за ръкописа на първия си поетичен сборник „Ерата на влечугите“, издаден по-късно същата година. През 2016 г. е издадена втората ѝ книга с поезия – „Тъмният човек Биргер“, номинирана за наградата „Янко Полич Камов“. Стиховете ѝ са преведени на английски, македонски, румънски, италиански, унгарски, словенски, немски и словашки език. През 2019 г. получава възстановената награда „Иван Горан Ковачич“ за стихосбирката си „Механика на цветния прашец“. Освен поезия Видаич пише и проза. През 2019 г. е издаден първият ѝ роман „Анатомия на плъха“, последван през 2021 г. от романа „Дървеници“.

Хърватската писателка Мартина Видаич, която получи голямата Награда на Европейския съюз за литература 2023 (EUPL) за книгата "Stjenice" /"Дървеници"/, гостува на 12-тото издание на Софийския международен литературен фестивал.