"Повече за книгите" по Classic FM: Деси Желева разкрива каква е героинята в "Мъжът ми" от Мод Вантюра

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Деси Желева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Дебютният роман на Мод Вантюра "Мъжът ми" се появява за първи път на български език под знака на "Колибри". Френската писателка, родена през 1992 г., авторка на два романа, завършва философия и управленски науки, след което работи в радио „Франс ентер“ и поддържа собствен подкаст - „Лалала“, посветен на сложните любовни отношения. Това е и темата, която блестящо развива в първия си роман, „Мъжът ми“, удостоен с Награда за първи роман и с британската награда „Дагър“.

Главната героиня има мечтаният живот – прекрасна къща, две мили деца, работа, който обича, и идеален във всяко отношение съпруг. И въпреки това след петнайсет години брак тя иска още – иска да се обичат като в самото начало. Любовта ѝ е взискателна, крайна, болезнена, обсесивна, предизвикваща у читателя съчувствие, учудване, понякога усмивка. Лудо влюбена в мъжа си, тя следи – и записва в тематични бележници – всяка негова дума, всеки негов жест, „наказва го“ за всеки пропуск, прибягва до всякакви необичайни средства, залага му капани, за да го „хване“ в недостатъчно внимание, в изневяра, в предателство.

"Книгата е преведена на няколко езика и е приветстван от ексцентричната Амели Нотомб", сподели Деси Желева. По думите й, вероятно Мод Вантюра ще се превърне в своеобразен продължител на една от най-четените френскоезични писателки в света.

„Мъжът ми“ е роман трилър за любовта, която не признава граници. Напрежението расте с всяка страница, за да се стигне до един крайно неочакван епилог.