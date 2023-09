"Повече за книгите"- Максим Бехар: „Камино е най-добрата социална мрежа, която съм виждал някога"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Максим Бехар, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Камино е най-добрата социална мрежа, която съм виждал някога. Тя е много по-добра от съществуващите, защото срещаш живи хора, които никога няма да срещнеш в нито една социална мрежа, както и да ги търсиш“. Това сподели в рубриката "Повече за книгите" по Classic FM изтъкнатият PR, предприемач, журналист и почетен консул на Република Сейшели Максим Бехар броени дни преди премиерата на книгата „Пътят Камино. Бързо, лесно и за удоволствие“, която ще се появи на пазара от 19 септември. Изданието е създадено заедно със съпругата на Максим Бехар, която минава с него по най-стария поклоннически път Венета Писарска. Това е първата съвместна книга на семейството и в нея те споделят ценни съвети, уроци и предизвикателствата, които срещат, изминавайки стотици километри пеша по пътя на поклониците до Сантяго де Компостела, Испания. Книгата се появява след успешния 10-дневен преход на Максим и Венета по поклонническите пътища на Ел Камино, които ги отвеждат до крайната точка – катедралата „Свети Яков“ в града. За този път се разказват безброй легенди, а авторите го описват като „едно неповторимо усещане, което остава за цял живот и зарежда духа с енергия, вяра и креативност“.

Според Бехар, „пилигримите сега не са това, което са били през 1723г. Това са хора от цял свят, някои от които са много силно вярващи католици, особено от Франция и Испания. Има и много хора от Азия, Латинска Америка и Европа". По думите му, „през целия път никой не спомена думи като „война“, „Украйна“, „рецесия“, „криза“, „пандемия“. Само позитивизъм. Този преход ни зареди с много добри чувства и усещане, че животът може да бъде сглобен по различен начин на всеки човек, без да се оплакваш и гледаш трудностите, а да ги разбираш и преодоляваш“.

Припомняме ви, че сред постиженията на Максим Бехар като автор са бестселърите „Сейшелски рецепти и още за Рая на Земята“, „Пет минути до утре“, както и „Световната PR революция“, която постигна впечатляващ успех и се нареди в класацията на Топ 100 PR книги на всички времена, според една от най-престижните глобални класации за книги BookAuthority.

Снимка: M3 Communication

Премиерата на книгата „Пътят Камино. Бързо, лесно и за удоволствие“ ще се състои на 18 септември от 18:00 ч. в One More Park Bar до трибуните на Националния тенис център в София на ул. „Незабравка“ 3-5 в Борисовата градина. Сред специалните гости на събитието ще бъдат посланикът на Кралство Испания в България Н. Пр. Алехандро Поланко, утвърденият журналист и опитен пътешественик Георги Милков, както и създателят на уникалния проект Neverest Стефан Иванов. Те ще споделят впечатленията си от книгата и опита си в пътуванията. Очаква се скоро книгата да се появи на английски, испански и френски език.