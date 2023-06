Повече за книгите: Гостува ни "посланичката на канадската поезия" Клодин Бертран

Your browser does not support the audio element.

Посланичката на канадската поезия Клодин Бертран гостува през изминалата седмица в Литературния клуб на Столична библиотека по повод книгата й „Отломки живот“, издадена от университетското издателство „П. Хилендарски“ в Пловдив. Клодин Бертран е и доктор хонорис кауза на вестник "Пловдивски университет“. Литературната вечер в столицата бе организирана в сътрудничество със Съвета на изкуствата в Канада и Катедрата по „Романистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. В събитието участва преводачката на сборника д-р Димана Иванова, а думи за книгата поднесе и гл. ас. д-р Радея Гешева от СУ.

Забележителната фигура на съвременната канадска поезия, Клодин Бертран е автор на 30 стихосбирки. Родената в Монреал, Квебек, поетеса е носителка на множество отличия, между които са Наградата на писателите франкофони от Америка, Наградите „Тристан Цара“ и „Робер Ганзо“ (2021). Бертран е основател на литературното списание „Аркада“, което води в продължение на 25 години и с което има за цел да даде гласност на женското писане.

За мястото на поезията в живота ни днес, за книгоиздаването в Канада и за темите в „Отломки живот“, чуйте от самата Клодин Бертран в интервюто на Георги Митов-Геми в превод на д-р Димана Иванова, разположено в звуковия файл под главната снимка!