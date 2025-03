"Повече за книгите"- Дебют в Дубровник, следван от форма на свобода: Пътят на Божана Славкова в Европа

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Божана Славкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първата българка, лауреат на международния поетичен конкурс "Мили Дуели", Божана Славкова представи дебютната си стихосбирка “Малко жълто топче”. Събитието се състоя на международния фестивал „Дубровник на длан“ на 7 март.

Издаването на книгата е наградата, осигурена от конкурса за авторката, победителка в деветия сезон, което тя спечели сред 711 автори от 104 страни.

Младата надежда на българската поезия сама изработва корицата на босненското издание и още по-интересното е, че е с нейният пръстов отпечатък.

Директно от Дубровник Божана Славкова отива в Страсбург за представянето на изложбата „Changemakers”, в която тя участва с нейната арт инсталация „Форма на свобода“, създадена по програмата Pop the Vote! Culture on the Ballot на Culture Action Europe, съфинансирана от Европейския парламент и създадена с цел да ангажира европейските граждани и по-специално младото поколение с ценностите на демокрацията. „Форма на свобода“ е разположена в сърцето на Европа под формата на фотографии. Изложбата „Changemakers” ще може да бъде видяна в зоната за посетители на Европейския парламент в Страсбург до 04.10.2025. В нея са включени творби и от млади автори, и от колекцията изобразително изкуство на парламента.

Божана Славкова е завършила специалност "Флейта" в НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров” в Бургас, но поезията, киното, визуалните изкуства и театърът съпътстват живота й. През 2024г. стана първият български автор, който спечели най-големия международен конкурс за поезия Mili Dueli. Престижният конкурс Mili Dueli се провежда от 2012 г. по идея на босненеца Нермин Делич, който го създава, докато е още 17-годишен. Целта е да се насърчат мирът и толерантността по света чрез силата на стиховете.