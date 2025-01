"Повече за книгите" - Автобиографията на Владимир Николов "Високо" е с официална премиера на 9 януари

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Владимир Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В последния месец на 2024 г. спортната легенда Владимир Николов открехна вратата към задкулисието на професионалния български спорт, публикувайки своята откровена, безкомпромисна, но и силно мотивираща автобиография „Високо“.

Снимка: FIVB

С настъпването на 2025 г. най-добрият диагонал в света отправя поглед напред с официалното представяне на изданието, написано в съавторство с журналистката Виолета Цветкова.

Заповядайте на 9 януари от 19:30 ч. в Sofia Live Club, където самият Владимир Николов и водещият на събитието – вдъхновяващият спортен журналист Найден Тодоров, ще поговорят честно за волейбола, живота, триумфите и предизвикателствата, които изстрелват едно обикновено българско момче до „волейболния Еверест“.

Шампион на три държави – България, Франция и Италия; златен медалист в Шампионската лига, вицешампион на Япония и на Турция, бронзов медалист с националния ни отбор от Световно първенство, от Световна купа и Европейското първенство, избиран за най-добър диагонал в света, дългогодишен капитан на националния отбор, а сега и президент на ВК „Левски“ – такава би била сухата, но респектираща визитка на родния спортист.

Снимка: БГНЕС

Във „Високо“ обаче Владимир Николов не пести подробности за трънливия си път към тези отличия, а на премиерата на изданието той ще припомни не само истории за важни моменти и големи звезди на световния волейбол, но и напълно човешки такива, без задължителен хепиенд – с надеждата всеки да разпознае себе си и да намери своя път към успеха.

Искрена, неудобна и смела, „Високо“ разкрива неподправения образ на спортиста, съпруга, бащата и лидера Владимир Николов. На човека, който оформя чрез своите чест и морал образа на българския спорт за поколения напред.

Входът е свободен, а добре дошъл е всеки, който вярва, че пътят нагоре зависи само и единствено от него самия.

При всяка среща като в пъзел сглобяваше собствения си образ – неподправен, с качествата и недостатъците си; спонтанен, наглед дръпнат и темерутест (сам си го казва), а в същото време чувствителен мъж, влюбен в своето момиче, в четирите им деца и във волейболната игра…

Виолета Цветкова, журналист и съавтор на „Високо“