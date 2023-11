Повече за книгите- Анна Лазарова и Гергана Гълъбова насърчават четенето с уникално издание

Your browser does not support the audio element.

Числото 42, познато ви от „Пътеводител на галактическия стопаджия“ на Дъглъс Адамс, се превръща в разпознавам белег на книгата, а чрез него единствено литературата измежду изкуствата и науките дръзва да застане зад отговор на неотговоримото. 42 са личностите, които присъстват в изданието „От авторите и читателите ЗА КНИГИТЕ И ЧЕТЕНЕТО“, чийто съставители Светлозар Желев и Анна Лазарова. В нея ще откриете имената на забележителни български писатели, автори на съдържание, издатели, журналисти, млади творци и дори деца. Историите им са едновременно личен пример, чрез който да се повиши интереса и вниманието към книгите и четенето, а и да даде още посоки за любопитните читатели.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с един от съставителите Анна Лазарова и един от съавторите в изданието Гергана Гълъбова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 ноември в Литературния клуб на Столична библиотека от 19ч. предстои официалното представяне на изданието.