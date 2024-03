"Повече за книгите" - Днес Александър Чобанов и Владимир Полеганов отвеждат към "Минало несвършено"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александър Чобанов и Владимир Полеганов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Мистериозно убийство в есенна София. То, изглежда, е дело на психопат, а почеркът – бегло познат. Инспектор Камен Петков и колегите му от отдел „Издирване“ към МВР веднага се залавят с разплитането на случая, но вместо да стигнат до истината, отварят вратата към лабиринт, в който миналото е по-живо от настоящето, а приятелите са по-опасни от враговете. А в най-дълбоките сенки на лабиринта някой без лице дърпа конците на полицаи и престъпници, на виновни и невинни, на живи и мъртви..."

Това разкрива „Минало несвършено“ - новият криминален психологически роман по култовия сериал „Отдел „Издирване“, издават от "Колибри". Тази майсторски замислена, динамична и завладяваща история разширява света на героите от екрана и позволява на читателя да надникне в най-съкровените им мисли.

Книгата ще бъде представена официално на 21 март от 19:00 ч. на Сцена "Дерида" в София в присъствието на авторите Александър Чобанов и Владимир Полеганов, както и актьорите Юлиан Вергов и Ана Пападопулу. Специално участие ще вземе и криминалният психолог Росен Йорданов.