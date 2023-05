Потвърдено! 48 участници ще се състезават в Конкурса "Гена Димитрова" 2023г.

Your browser does not support the audio element.

Предстои 5-тия Международен конкурс за млади оперни певци "Гена Димитрова", който ще се проведе от 16 до 19 май 2023 г. в Плевен с подкрепата на Община Плевен, Министерство на културата и Ротари клуб.