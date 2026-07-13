Посолството на Италия и Италианският културен институт подкрепиха откриването на фестивала „Алегра“ 2026 с дебюта в България на квартета Quartetto di Cremona

С подкрепата на Посолството на Италия в София започна дванайстото издание на Международния фестивал „Алегра“. Той беше открит на 10 юли с дебюта в България на Quartetto di Cremona – един от най-авторитетните италиански камерни състави и сред най-ценените ансамбли на международната музикална сцена.

Концертът по откриването, който се състоя в престижната Тържествена зала на Военния клуб в София, бе изцяло разпродаден и срещна голям успех сред публиката, По този начин се потвърди силния интерес към голямата италианска музикална традиция и към камерната музика от най-високо ниво.

Участието на Quartetto di Cremona във фестивала, по покана на художествения директор Петър Найденов, представлява един от най-значимите моменти на изданието на „Алегра“ за 2026 г. То свидетелства за утвърденото сътрудничество между фестивала и Посолството на Италия в България, ангажирани с насърчаването на културния диалог между Италия и България.

Основан през 2000 г., Quartetto di Cremona се утвърди като един от водещите камерни оркестри, свирейки в най-престижните концертни зали по света. Ансамбълът е признат за елегантността на своите интерпретации, изключителното техническо майсторство и дълбоката художествена сплотеност, които го превръщат в един от най-значимите посланици на италианското музикално съвършенство.

Името на квартета е почит към град Кремона, всепризнат като столица на италианското лютиерство и родно място на Антонио Страдивари, Джузепе Гуарнери „дел Джезу̀“ и семейство Амати. Традиция, която ансамбълът пренася днес на международните сцени със стил на интерпретация, съчетаващ уважението към класическия репертоар със съвременна чувствителност.

За първия си концерт в България Quartetto di Cremona представи програма, посветена на Джакомо Пучини, Джузепе Верди и Франц Шуберт. Така предложи на публиката едно изтънчено музикално пътешествие, което постави в диалог италианската чувствителност с австро-германската класическа традиция.

Обръщайки се към публиката от професионалисти на фестивала, артистите и журналистите по време на коктейла след събитието, посланикът на Италия Марчело Апичела подчерта значението на присъствието на Quartetto di Cremona като израз на италианското артистично майсторство и културното сътрудничество между двете страни.

„Особено се радваме, че фестивалът „Алегра“ избра да открие това издание с Quartetto di Cremona – един от най-престижните италиански камерни състави. Тяхното присъствие в София представлява важна възможност да споделим с българската публика музикалното наследство, което е неразделна част от културната идентичност на нашата страна.“

Международният фестивал „Алегра“ ще продължи до 17 юли с богата програма от концерти. В тях ще участват световноизвестни артисти и млади изпълнители от различни страни, потвърждавайки своята роля като едно от основните музикални събития на българското лято.

Участието на Quartetto di Cremona във фестивала „Алегра“ потвърждава постоянния ангажимент на Посолството на Италия и Италианския културен институт в София за популяризиране на италианските артистични постижения и за укрепване на културния диалог между Италия и България. Този ангажимент се реализира чрез инициативи, които насърчават срещите между институции, артисти и публика и допринасят за укрепването на все по-интензивното културно сътрудничество между двете страни.