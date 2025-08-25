Представят култови индийски филми и традиции в Бургас

Посолството на Индия в София в партньорство с Община Бургас и МЦ „Аюрведа“, организира специално културно събитие, посветено на индийското кино и традиции. Събитието ще се проведе от 25 до 28 август 2025 г. на откритата сцена „Охлюва" в красивата Морска градина на Бургас. Филмите, които ще бъдат прожектирани, са следните:

25 август – Прожекция на филма „83“ (Спорт/Драма, Индия 2021, Реж. Кабир Хан, 2ч. 45мин.) – Вълнуваща биографична драма за историческата победа на индийския национален отбор по крикет на Световното първенство през 1983 г.

26 август – Прожекция на филма „RRR“ (Екшън/Приключенски, Индия 2022, режисьор С. С. Раджамули, 3 часа и 7 минути) – Епична история за двама борци за свобода, свързани от съдбата, с вълнуващи екшън сцени и песента „Naatu Naatu“, носителка на „Оскар“.

27 август – Прожекция на филма „Живееш само веднъж“ (Zindagi Na Milegi Dobara, Индия 2011, режисьор Зоя Акхтар, 2ч. 33мин.) – Стоплящо сърцето пътуване на трима приятели из Испания, изпълнено с приключения, любов и самооткриване.

28 август – Индийско танцово представление от танцова школа за индийски танци „Kaya”, последвано от прожекция на филма „English Vinglish” (Семейна комедия, Индия 2012, режисьор Гаури Шинде, 2 часа и 14 минути) – Вълнуваща история за една жена, която преоткрива увереността и идентичността си чрез изучаването на английски език.

Специални събития, свързани с тези филми, ще се проведат и в следните градове: Кюстендил (датите предстои да бъдат уточнени), Белоградчик (първата седмица на ноември 2025 г.) и София (по време на филмовия фестивал MENAR през януари 2026 г.).

Вход свободен!