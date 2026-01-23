Спектакълът „Последна стъпка“ среща почитатели и екип в Народния театър „Иван Вазов“

Януари е месец на българската драматургия в Народен театър „Иван Вазов“. В рамките на инициативата и по желание на зрителите, на 24 януари (събота) след представлението „Последна стъпка“ ще се проведе специална среща-разговор между публиката и екипа на постановката.

От 21:00 до 22:00 ч. в зала „Павел Васев“ зрителите ще имат възможност да обсъдят спектакъла в неформална обстановка с чаша вино, да зададат своите въпроси на актьорите, режисьора, сценографа и костюмографа. Дискусията ще бъде модерирана от режисьора Йордан Славейков и драматурга на постановката Анелия Янева.

Срещата е специална възможност за публиката да се докосне до процеса на създаване на театрално произведение – от първата идея до сценичното изпълнение – и да участва в жив диалог с авторите и актьорите.

Славейков сам драматизира дебютния си роман и представя проекта пред театъра, който разпознава потенциала на сценичната версия и я реализира на камерна сцена. Постановката впечатлява с музиката на Христо Намлиев, сценографията на Теодор Киряков и костюмите на Никол Трендафилова. В спектакъла участват Веселин Мезеклиев, Вяра Табакова, Велислав Павлов, Ева Тепавичарова и гост-актьорът Йордан Върбанов.

Билети и повече информация: https://bit.ly/4iB8t8v или на касите на театъра.

Първият чуждестранен превод на дебютния роман на българския писател Йордан Славейков „Последна стъпка“ е вече факт на испански език и ще се появи на книжния пазар в Испания следващата седмица.

„Последна стъпка“ е портрет, създаден от спомените на членовете на едно семейство. Първият роман на драматурга и театралния режисьор Йордан Славейков изследва трудностите при изграждането на собствена идентичност в рамките на семейството: разпадането на майката, която се грижи за всички; неспособността на бащата да изразява обич; безпомощността на първородното дете, което не успява да отговори на очакванията; мечтите на дъщерята, прободени от срама, и самотата на по-малкия син, белязан от скръб.

Романът също така поставя въпроси за напрежението между личното и обществения живот, и показва колко трудно е да излезеш непокътнат от едно детство, изживяно на периферията на обществото.

Романът „Последна стъпка“ е написан от Йордан Славейков през 2014 г. Отличен е с наградата за проза „Сребърен пегас“ (2015) на националния конкурс „Южна пролет“ и с наградата „Дъбът на Пенчо“, връчвана от проф. Светлозар Игов. През 2020 г. романът претърпява ново издание, а през 2023 – нов тираж. Преводът на испански е дело на Марко Видал Гонсалес (Marco Vidal González Marco VG), а изданието е публикувано от La Tortuga Búlgara.

Това е първото чуждестранно издание на „Последна стъпка“, което поставя българската съвременна проза на международната литературна сцена и дава възможност на нови читатели да се докоснат до уникалния стил на Славейков.

През 2026 г. романът „Последна стъпка“ ще бъде издаден и на немски език