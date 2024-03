Как Рафаела Манджароти превърна масата си у дома в дизайнерско пиано?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Рафаела Манджароти в превод на Радея Гешева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Рафаела Манджароти е италианска архитектка и дизайнерка, която живее и работи в Милано. Завършила е архитектура, притежава докторска степен по екологичен дизайн и провежда изследвания към Миланския политехнически университет. След сътрудничество с Марко Дзанусо и Франческо Трабуко, основава deepdesign с Матео Бадзикалупо, проектирайки иновативни продукти и продукти за серийно производство. Някои от продуктите й са изложени в музеи и са част от постоянни колекции (като MoMA) и са отличени с най-престижните международни награди. През 2017, 2018, 2021 и 2022 г. е номинирана за посланик на Италианския дизайн по света.

Рафаела Манджароти ще представи конференцията, посветена на италианския дизайн „Създаване на качество - приобщаване, иновации и устойчивост в дизайна". Тя се организира по повод Деня на италианския дизайн 2024 от Посолството на Италия в София, Италианският културен институт и Италианската търговска агенция ITA, съвместно с Конфиндустрия България и Италианската търговска камара в България.

Срещата ще се проведе в четвъртък 14 март от 18.00 часа в галерия „Академия" на Националната художествена академия, на италиански език със симултанен превод на български. Входът е свободен, но след предварително записване на имейл: iicsofia@esteri.it