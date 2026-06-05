Португалската виолончелистка Изабел Ваз: "В София ще свиря на виолончело за отличници на Парижката консерватория"

На 7 юни от 12 ч. в Камерна зала “България” ще се проведе рецитал на Изабел Ваз – виолончело и Вашку Дентеш – пиано, Португалия със съдействието на República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto, Direção-Geral das Artes (DGARTES). В програмата: Даниел Бернардес, Еурико Карапатозо, Луис де Фрейтас Бранко.

Концертът е част от 57-то издание на МФ "Софийски музикални седмици", а билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Ще прозвучат следните произведения:

Daniel Bernardes - Esboços Camonianos

Eurico Carrapatoso - Selection out of the “Songs without Words”

Luis de Freitas Branco - Sonata for cello and piano

Това е първото гостуване на Изабел Ваз в България, призна виолончелистката пред Classic FM. Ето какво сподели тя:

"Ще започнем с произведение, което Вашку и аз поръчахме през 2024 г. на младия композитор Даниел Бернардеш. По същество това беше предизвикателство. Помолихме Даниел да композира произведение, което да отбележи не само 500-годишнината на писателя Луиш де Камойш, но и 100-годишнината на композитора Жоли Брага Сантош. Затова искахме той да създаде произведение, което да отдаде почит на тези две велики фигури на португалската култура.

И той успя, като справи се много добре - раздели произведението на няколко части, което по същество е начинът, по който е организирано великото произведение на Камойш „Лузиадите“. Той също така интегрира много от хармониите, които сме свикнали да чуваме в музиката на Жоли Брага Сантос в неговия стил. Мисля, че това ще бъде първото произведение, което също има малко американски минимализъм, влияние от Филип Глас. Мисля, че ще бъде интересно. Това е произведение, което е насочено към размисъл. След това ще направим селекция от песни без думи на Еурико Карапатозо. Ще изберем песен, която е повлияна основно от популярната музика на Азорските острови - архипелаг, принадлежащ на Португалия, но разположен в средата на Атлантическия океан, между Лисабон и Ню Йорк. След това ще изпълним друго музикално произведение, наречено „Сякаш вали дъжд“, което вече има малко повече влияние от Бах и от Бразилия. То има тези два компонента. Накрая, имаме може би най-голямото произведение по отношение на размера, но то е и произведение на композитора Луиш де Фрейташ Бранко, който е бил активен през първата половина на 20-ти век. Той е бил композитор, живял в Париж и Берлин, и в тази негова Соната можем да усетим, че има някои прилики, поне във формално отношение, със Сонатата на Цезар Франк. Тя има тази циклична форма на темата, която преминава през всички части.

Споменахте, че ще слушаме и музика с бразилска основа, но интегрирано ли е фадото по някакъв начин в тези произведения?

Самото фадо не е включено, но популярната музика, която не е във фокуса на вниманието в Португалия, ще присъства. Може би по по-фин начин, но мисля, че по-внимателните слушатели ще могат да го открият.

Какви емоции ще изпитаме, когато слушаме тези произведения? Например, ще се почувстваме ли носталгични или не чак толкова?

Мисля, че е възможно. Малко копнеж, носталгия. Има и много лиризъм, като в Сонатата на Фрейташ Бранко. Но мисля, че бихме се справили добре, въз основа на това, което казвате. Без съмнение, тази посока на копнеж и носталгия е много силно застъпена в програмата.

Работили сте с Квартето ди Кремона и по-специално с Бруно Канино. Кога се случи това и как протече съвместната ви работа?

Мисля, че беше през 2013 г., когато имах възможността да участвам в Конкурса за струнни квартети в Италия на името на „Паоло Бочани“. Не стигнахме до финала, но спечелихме награда и част от нея беше възможността да изсвирим едно произведение с великия пианист Бруно Канино. Беше голямо удоволствие. По това време имахме възможността да изсвирим Квинтета на Шуман с него и беше прекрасно. Радвам се, че споменахте това. Спомням си го, но не бях мислила от известно време за тази възможност, която беше фантастична.

В кариерата ви сте работили като солист на няколко оркестри, сред които е и Камерния оркестър на Кашкайш и Оейраш. В България сме много щастливи, че негов ръководител е Николай Лалов.

Да, Николай Лалов е много популярен диригент и ръководи Оркестъра „Кашкайш и Оейраш“. Историята ми с него отново е свързана с конкурс, който спечелих през 2016 г. в Лисабон. Конкурсът е част от Фестивала „Дурило“ в Лисабон и наградите от него са основно концерти. Споразумението между Оркестъра „Кашкайш и Оейраш“ и този конкурс е това, което дава възможност на един от победителите да бъде солист на оркестъра. Изпитах голямо щастие, когато преди около 10 години, бях избрана за солист на Концерта за чело на Шуман с Оркестъра „Кашкайш и Оейраш“. По това време не дирижираше маестро Николай Лалов, а друг маестро, но той присъстваше там.

А познавате ли Лалов лично?

Срещнах го благодарение на тази възможност, но оттогава не съм имала много контакти с него, отчасти защото живея в Холандия от почти 20 години. Връщам се редовно в Португалия, но не винаги имам възможност да видя всички, които бих искала . Старая се да поддържам професионални контакти. Не познавам маестро Лалов много добре, с изключение на тази възможност преди около 10 години.

Как и кога започна това ваше партньорство с Вашку Дентеш?

Интересно е, че споменавате това, защото беше благодарение на същия този конкурс на фестивала „Дурило“ в Лисабон, защото Вашку спечели надпреварата през 2015 г., а аз спечелих изданието през 2016 г. Председателят на конкурса Пинейро Наги ни описа наградите, които са възможностите за изява.

Имаше възможност да свиря като солист със Загребските солисти, а също и да участвам в рецитал в Хърватия, в случая във Вараждин. Пинейро Наги реши да ме събере с Вашку, за да изнесем този рецитал. Любопитното е, че започнахме да работим заедно и рециталът беше успешен. Проектът се получи и решихме да продължим да го правим. Създавайки този дует, беше чудесна идея за съвместен проект в бъдеще. Освен това, по същото време реших да поканя Вашку да се присъедини към мен в артистичното ръководство на фестивал, да го наречем концертна серия, в южния регион на Португалия Алгарве. Вашку организира този фестивал с мен от 2018 г. Аз започнах през 2016 г., а той се присъедини към мен през 2018 г. и помогна много.

До такава степен, че сега имаме един вид сезон, който се простира от октомври до декември. Така че това е горе-долу всичко. Понякога съдбата събира хората, за да работят заедно и досега е много добре.

Бих искал да разбера каква е историята на вашия инструмент?

Имам много красиво френско виолончело от 1910 г. Взех го през 2020 г., тоест само няколко дни преди всички да влезем под карантина заради Covid-19.

Придобих този инструмент от мой колега в оркестъра, в който свиря- Оркестърът на Северна Холандия. Историята на този инструмент е много красива, защото Кареса и Франсе са били, по същество, двама лютиери, които са имали лютиерско ателие, което е било точно до Парижката консерватория. В края на всяка учебна година най-добрият ученик е получавал награда.

Това виолончело има нещо като марка в долната част на резонаторната кутия, на която пише, че се връчва като първа награда на Парижката консерватория. Няма никакво друго означение на този етикет във вътрешността на инструмента. Много е хубаво да се знае, че преди повече от 100 години отличните ученици на това известно учебно заведение са имали право да получат нов инструмент с високо качество. Това е всичко, сега аз съм тази, която го държи в ръцете си и съм много доволна от него.

А неговият калъф също ли е червен, като този, с който често се снимате?

Не, калъфът вече не е червен. Червеният калъф вече беше на много години. Както знаете, Нидерландия е много дъждовна страна. В един момент реших, че ще го подаря или ще го продам, или просто ще го изхвърля, защото вече не изпълняваше предназначението си, което е да предпазва инструмента и лъковете.

Тогава един мой колега от оркестъра каза: „Не се притеснявай, ще го оправя и ще го запазя.“ Така че той го задържа. Междувременно аз се сдобих със същия калъф от същата марка, но в сив цвят, който е по-дискретен.

Но този мой колега, за съжаление, претърпя инцидент, докато караше колело, и мисля, че е изхвърлил червеният калъф. За щастие, не е бил ранен сериозно, но калъфът е бил повреден. Въпреки това, той е изпълнил защитната си функция по отношение на инструмента. Колегата ми оркестрант беше много щастлив.

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Изабел Ваз – виолончело

Родена в Лисабон в семейство със силни артистични връзки, Исабел Ваз започва да учи музика на четиригодишна възраст и започва да свири на виолончело на седем години под ръководството на Луис Естевао да Силва и Мария Хосе Фалкао във Fundação Musical dos Amigos das Crianças. Получава бакалавърска степен в Escola Superior de Música de Lisboa, където учи при Клелия Витал и взема уроци по камерна музика от виолончелистката Ирен Лима.

По-късно завършва магистърска степен в Conservatorium van Amsterdam в класа на Дмитрий Ферштман, подкрепена със стипендия от Фондация „Калуст Гулбенкян“. Като част от академичното си пътуване Изабел участва в две международни програми за обмен, като прекарва по един семестър в HAMU в Прага с Вацлав Бернашек и в Manhattan School of Music в Ню Йорк с Алън Степански.

Тя е носител на множество награди както в национални, така и в международни конкурси, в категориите за солист и камерна музика. През 2006 г. тя печели втора награда в категорията за камерна музика на Prémio Jovens Músicos с клавирния квинтет ESML, а през 2009 г. получава първа награда с Quarteto Blanc. На конкурса за интерпретация в Ещорил получава 3-та награда и наградата на публиката през 2012 г., а през 2016 г. - 1-ва награда.

От 2013 до 2015 г. Изабел е член на базирания в Милано Quartetto Indaco, който постига международно признание - печели 1-ва награда на Международния конкурс „Гуидо Папини“ през 2013 г., наградата „Jeunesses Musicales Deutschland“ на Premio Borciani през 2014 г. и 3-та награда на Международния конкурс „Вал Тидоне“ през 2014 г. Квартетът следва магистърска степен по изпълнение на струнен квартет във Висшето училище по музика в Хановер при професор Оливър Виле. През този период те са свирили на големи международни фестивали и концертни зали в цяла Европа и са си сътрудничили с известни музиканти като Бруно Канино и членове на Квартето ди Кремона.

Сега живееща в Амстердам, Изабел е непълноправен член на Оркестъра на Северна Холандия и поддържа активна камерна музикална кариера, като се изявява с различни ансамбли. Тя също така формира дуо на виолончело и пиано с пианиста Вашку Дентеш, като редовно свири в Португалия и в международен план (Холандия, Германия, Сърбия, Русия, Хърватия и други).

През 2021 г. албумът им „Luiz de Freitas Branco – Sonatas“ е номиниран за най-добър класически албум на наградите Play Awards. Изабел Ваз е член на артистичния съвет на Algarve Music Series и е артистичен координатор на Avis Music Series. През последните сезони тя се изяви като солист на няколко оркестъра в европейски столици, включително Камерен оркестър Кашкайш и Оейраш, Метрополитен оркестър на Лисабон, Камерен оркестър на Кремъл, Ансамбъл SONOR, Загребски солисти, Orquestra do Algarve и Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Освен това е посветена на преподаването и е поканена като професор по виолончело на срещата на Иберо-американския младежки оркестър в Панама (2025) и в Oficina de Música de Curitiba (2026).

Вашку Дентеш – пиано

„Рядък пианист с голямата си щедрост и емоционална сила, г-н Дентеш се характеризира с интензивността и сладостта, едновременно вложени в неговите интерпретации“ © Düren Newspaper, Германия

Васко Дентеш, португалски пианист, роден в Порто през 1992 г., получава бакалавърска степен по музика с отличие „първи клас“ в Лондонския кралски музикален колеж, където учи пиано при Дмитрий Алексеев и Нил Имелман, а дирижиране - при Петер Старк и Наталия Луис-Баса. Завършва магистърска степен по изпълнителски изкуства с най-висока оценка под ръководството на Хериберт Кох, както и докторска степен „Konzertexamen“ в Университета в Мюнстер.

Васко е артистичен директор на фестивалите от музикалната серия, включително Algarve Music Series, Sezim Music Series и Piano Concerto Festival. Той е носител на над 50 награди и отличия в международни конкурси, включително: Международна награда „ДжанКлаудио Киаис“ (Рим), Голямата награда на Международния конкурс за пиано във Валета (Малта), Специална награда на Международния конкурс за пиано SAR „Принцеса Лала Мерием“ (Мароко), 3-та награда на конкурса за пиано „Стейнуей и синове“ в Мюнстер, стипендия за пътуване до Фестивала в Байройт 2016 от фондация „Рихард Вагнер“, Златен медал за заслуги (град Матозиньос, Португалия), фондация „Инж.“. Награда Антонио де Алмейда, награда за най-добър португалски изпълнител (Международен конкурс във Визеу), награда Естер Фишър (2013 г. за най-добър студент от Лондонския RCM), награда Antena 2 (Португалско национално радио), награда на Henry Wood Trust (2011 и 2012), Награда Casa da Música 2009 и следните първи награди: Международен конкурс в Порто Санта Чесилия, Конкурс Ещорил Лисабон, Международен конкурс за пиано Риа де Виго, Alto Minho Международен конкурс за пиано, Международен конкурс за пиано Fundao, Международен конкурс за пиано Флоринда Сантос, Конкурс за камерна музика Maestro Ivo Cruz.

През 2022 г. прави соловия си дебют в Theatre des Champs-Elysées (Париж) с Orquestra Filarmónica Portuguesa. През 2019 г. Вашку Дентеш дебютира с пиано рецитал в Карнеги Хол в Ню Йорк.

През 2017 г. Вашку направи своя руски дебют с участието си с Кремълския камерен оркестър в Голямата зала на Московската консерватория „Чайковски“. През 2016 г. той дебютира с немски оркестър, изпълнявайки както с Jülich Sinfonieorchester, така и с Junges Sinfonieorchester Aachen. През 2015 г. той имаше своя азиатски

дебют, свирене с Hong Kong Symphonia в City Hall Concert Hall; През 2014 г. прави своя американски дебют, свирейки с Orquestra Sinfonica Espírito Santo във Витория – Бразилия; През 2013 г. Вашку дебютира с португалски оркестър със Симфоничния оркестър на Порто (Casa da Música); През 2011 г. Вашку направи своя дебют с клавирен рецитал в Sala Suggia на Porto Casa da Música, откривайки EDP Piano Cycle 2011.

Той също така е изпълнявал соло с оркестри, включително Clássica da Madeira, Clássica do Centro, Clássica do Sul, Festival de Música Júnior, Filarmónica Portuguesa, Filarmónica das Beiras, Gulbenkian, Jovem Orquestra Portuguesa, Orquestra do Norte, Orquestra Promenade, Sem Fronteiras, Sinfonica de Cascais, Sinfónica Portuguesa и е работил с известни диригенти като Чой Соун Ле, Даниел Коен, Динис Соуза, Гюнтер Нойхолд, Ян Виерзба, Джошуа дос Сантос, Мартим Соуса Тавареш, Мартин Андре, Миша Рахлевски, Николас Кок, Николай Лалов, Нуно Коелю, Освалдо Ферейра, Педро Карнейро, Педро Невес, Петер Зауервейн, Руи Пинейро, Василий Синайски и Виктор Уго Торо.