Полският пианист и композитор Анджей Каралов изнася безплатни лекции и рецитал в Националната музикална академия

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Илия Граматиков за XIII Академичните пролетни четения – „Музика и светоглед" и с Анджей Каралов за неговото участие в тях, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пианистът и композитор Анджей Каралов от Музикалния университет „Фредерик Шопен“ – Варшава гостува на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в рамките на XIII Академични пролетни четения – „Музика и светоглед“.

Заповядайте на 26 април от 10:00 часа в зала № 48 на НМА на уоркшопа на тема „Съвременни клавирни техники“, а от 14:00 часа чуйте лекцията „Съвременна полска камерна музика“ На 27 април от 16:00 ще можете да се присъедините към презентацията „Пейзажът като източник на творческо вдъхновение“, а от 17:00ч. ще се състои клавирен рецитал на Анджей Каралов, включващ негова музика, както и творби на Жанета Ридзевска, Зигмунт Краузе, Томаш Сикорски и Мортън Фелдма.

Анджей Каралов (р. 1991) е полски пианист, композитор, импровизатор и доктор по музикално изкуство. Завършва с отличие пиано и композиция в Музикалния университет „Фредерик Шопен“ във Варшава, където понастоящем преподава по различни дисциплини. Редовно провежда и майсторски класове по пиано и композиция като гост-преподавател в различни европейски университети и на международни форуми.

Лауреат е на многобройни национални и международни клавирни конкурси и е удостояван с редица стипендии, включително с престижната „Млада Полша“ и тази на полското Министерство на културата и националното наследство. Редовно се изявява на значими сцени в Полша и по света. Бил е солист на реномирани оркестри като Варшавската филхармония, Оркестъра на Полското радио и Sinfonia Varsovia. Също така успешен е и като композитор – сред многобройните му награди от международни конкурси по композиция са тези от Оперния фестивал „Bartok+“ (Унгария), Международния конкурс по композиция „Карол Шимановски“ (Катовице) и Конкурса за електронни творби на Ablaze Records. През концертния сезон 2018/2019 е избран да работи с Лондонската филхармония в рамките на програмата LPO Young Composers. Резултатът е премиерата в Southbank Centre (Лондон) на оркестровата му композиция Veins.

До този момент има издадени седем самостоятелни звукозаписни албума. Първият – Wir (The Vortex, 2018, Requiem Records) – е съставен изцяло от електроакустични свободни импровизации, изпълнени съвместно с Йежи Пшежджецки. Вторият – After All (2019, Requiem Records) – е съвместен проект с испанския саксофонист Пабло Санчез-Ескариче Гаш и включва творби от XX и XXI век. Третият – Through (2019, DUX) – е портретен албум с негови камерни композиции. Четвъртият албум – Pedestal’s Complement (2020, Bocian Records) – е документален запис от концерт, отново в дуо с Йежи Пшежджецки. Петият му двоен албум De invitatione mortis (2020, Chopin University Press) представя неговата едноименна камерна опера-мистерия. Изданието е номинирано за албум на годината в категория „Оратория и опера“ на престичните полски награди Fryderyk Award 2021. Шестият му албум Chromatophonic (2022, Chopin University Press) е като пианист с едноименното трио, а албумът включва творби от млади съвременни автори, сред които и самият Анджей Каралов. В най-новия му, току-що излязъл седми албум – Stone Music (2023, Fundacja Bocian) – се изявява като солов изпълнител. Дискът също съдържа композиции от съвременни автори, както и негова собствена клавирна творба. Програмата от този албум ще бъде представена в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в рамките на форума XIII Академични пролетни четения – 2023: „Музика и светоглед“ (на 27 април, четвъртък, от 17:00 часа в зала 48).

Творбите на Каралов са изпълнявани в рамките на концертни и фестивални програми в САЩ, Англия, Канада, Испания, Германия, Франция, Русия, Италия, Естония и Унгария. Записи на негова музика и негови изпълнения могат да бъдат открити на повече от десет различни компактдиска, издадени от компании като Ablaze Records, DUX, Requiem Records, Bocian Records и Chronicles of Warsaw Autumn.

Той е един от съоснователите и основен член на Ensemblage Foundation – организация, която има за цел популяризирането на нова музика и млади изпълнители. Член е и на Асоциацията на полските автори ZAiKS, както и на Младежкия кръг на Асоциацията на полските композитори. Съосновател е и на електронното списание за ново изкуство Spektrum.

Въпреки че класическата музика е основна област на дейността му, Анджей Каралов е отворен към експерименти в полето на електронната музика и алтернативните жанрове. Вдъхновявайки се и заимствайки техники от различните изкуства, той се стреми да разработва свой собствен музикален език.

XIII-тите Академични пролетни четения МУЗИКА И СВЕТОГЛЕД ще се проведе на 27 – 28 април 2023 от 10:00 часа зала № 48 на Национална музикална академия.