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Покзват „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“

Покзват „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“

Публикувано на 27.07.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Райна Тотева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 1 август в Копривщица ще бъде показан „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“, дело на Райна Тотева. Понятието масърлия означава човек от Копривщица, който ходи на гурбет в град Масър (Египет). 

Копривщенци пътували до Египет. Занимавали се предимно с млечни и други местни изделия. Традицията е оставила ярък отпечатък в местния фолклор, хумор и дори обичаи като годежите в отсъствие на годеника.

За постановката
  • Режисьор и сценарист: Райна Тотева
  • Сценография: Стефан Чурчулиев (Чурчуланов)
  • Хореография: Лучка Чотова
  • Изпълнители: Танцово-театрална формация „Кръшно хоро“ и Регионален клуб „Традиция“ – град Копривщица 
Същност на обичая
  • Спектакълът пресъздава автентичния бит, хумор и специфичен копривщенски говор.
  • Разказва се за необичаен годеж, при който мъжът отсъства поради работа в чужбина, а изборът на невеста се поема от неговите близки.
  • Представянето е част от събитията, организирани от Община Копривщица и местни читалищни самодейци
 За събеседника:

Райна Тотева е автор на книгата „Копривщенци в Египет –  масърлиете“, която бе представена наскоро в присъствието на директорът на музеите в Копривщица Райна Пачева. Научният рецензент доц. д-р Петко Христов даде своята оценка за значимостта на изследването, посветено на копривщенската общност, която в периода между два века живее и работи в Египет. Той сподели, че това е първото обстойно, документирано и научно изследване за масърлиите и тяхното място в обществения и стопански живот на Копривщица. Доцентът сподели, че тяхната дейност е в основата на българското възраждане. Авторката обстойно представи книгата си, като цитира източниците си, много от които открити в семейните архиви на Масърлиите.

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