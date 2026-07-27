Покзват „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Райна Тотева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 1 август в Копривщица ще бъде показан „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“, дело на Райна Тотева. Понятието масърлия означава човек от Копривщица, който ходи на гурбет в град Масър (Египет).

Копривщенци пътували до Египет. Занимавали се предимно с млечни и други местни изделия. Традицията е оставила ярък отпечатък в местния фолклор, хумор и дори обичаи като годежите в отсъствие на годеника.

За постановката

Режисьор и сценарист: Райна Тотева

Сценография: Стефан Чурчулиев (Чурчуланов)

Хореография: Лучка Чотова

Изпълнители: Танцово-театрална формация „Кръшно хоро“ и Регионален клуб „Традиция“ – град Копривщица

Същност на обичая

Спектакълът пресъздава автентичния бит, хумор и специфичен копривщенски говор.

Разказва се за необичаен годеж, при който мъжът отсъства поради работа в чужбина, а изборът на невеста се поема от неговите близки.