Покзват „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Райна Тотева, разположено в звуковия файл под главната снимка!
На 1 август в Копривщица ще бъде показан „Годеж на отсъстващия копривщенски масърлия Никола Лютов през 1907 г.“, дело на Райна Тотева. Понятието масърлия означава човек от Копривщица, който ходи на гурбет в град Масър (Египет).
Копривщенци пътували до Египет. Занимавали се предимно с млечни и други местни изделия. Традицията е оставила ярък отпечатък в местния фолклор, хумор и дори обичаи като годежите в отсъствие на годеника.
Райна Тотева е автор на книгата „Копривщенци в Египет – масърлиете“, която бе представена наскоро в присъствието на директорът на музеите в Копривщица Райна Пачева. Научният рецензент доц. д-р Петко Христов даде своята оценка за значимостта на изследването, посветено на копривщенската общност, която в периода между два века живее и работи в Египет. Той сподели, че това е първото обстойно, документирано и научно изследване за масърлиите и тяхното място в обществения и стопански живот на Копривщица. Доцентът сподели, че тяхната дейност е в основата на българското възраждане. Авторката обстойно представи книгата си, като цитира източниците си, много от които открити в семейните архиви на Масърлиите.