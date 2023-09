Показват неразказаната история на фламенко танцьорка с увреден слух в "София ДокуМентал"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с испанската кинорежисьорка, сценарист и продуцент Палома Сапата, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на тазгодишното издание на Фестивала за художествено документално кино с фокус върху човешките права "София ДокуМентал" ще можете да видите испанско-немската копродукция "Ла Сингла". 95-минутната лента е режисирана от Палома Сапата и запознава зрителите с историята на бедното момиче Антония Сингла, което се превръща в звезда на фламенко танците в цяла Европа.

Антония Сингла е родена в предградията на Барселона и оглушава малко след като се появява на бял свят. Въпреки това се научава да танцува фламенко, без да чува музиката. На 17 години тя прави революция в света на фламенкото, но преди да навърши 30, изчезва завинаги от сцената. Петдесет години по-късно млада жена намира стари архиви и е запленена от тях. Ла Сингла сякаш крие нещо трагично зад погледа си и предава страст, която надхвърля танца. Танцьорката е рисувана от Салвадор Дали, участвала е в номиниран за Оскар филм и след това изчезва. Режисьорката Палома Сапата тръгва по стъпките на Ла Сингла, за да открие тайната на нейния танцов стил и мистериозното й изчезване.

Прожекцията ще се проведе на 21 септември от 18.00ч. в столичното кино "Одеон". Тя е подкрепена от Институт Сервантес- София и Посолството на Кралство Испания в България.