Показват филм за Шопен в Киномания

Тази вечер, 28 ноември, от 19.00ч. в кино "Люмиер" на НДК, ще се проведе полската гала вечер в рамките на 39-тото издание на Киномания. Филмът носи заглавието "Шопен- соната в Париж" /Chopin, Chopin!/. Полската продукция на режисьора Михал Квечински е с участието на Ерик Кулм (Шопен), Ламбер Уилсън (Крал Луи Филип), Виктор Мьотле (Ференц Лист), Жозефин дьо Ла Бом (Жорж Санд).

Шопен! Шопен! е нестандартна кинематографична интерпретация, която се впуска в сложния свят на гения Фредерик Шопен. Вместо да следва традиционната биографична линия, филмът предлага асоциативен, почти сюрреалистичен разказ, в който реалност и въображение се преплитат. В центъра е не само образът на композитора, но и неговите вътрешни терзания, романтичните му връзки и напрежението, породено от конфликта между личното щастие и творческата мисия. Музиката е превърната в драматургичен двигател: тя не звучи просто като фон, а оформя ритъма на кадрите, вдъхва живот на визуалните метафори и буквално потапя зрителя в музикалния свят на композитора. Това е е филм за съзиданието и саможертвата, за неизбежната цена на гения и за безсмъртието на изкуството, което продължава да вълнува далеч отвъд времето на своя автор.

В рамките на фестивала ще се състои и прожекция на филма в неделя, 30 ноември, от 17.00ч в кино "Одеон". Билетите са в продажба.