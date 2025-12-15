Показват безплатно филма „Кабаиванска: Сезон XXI век“ в зала "България"

На 17 декември от 17:30 ч. в Студио "Музика" наконцертен комплекс "България" ще се проведе ексклузивна безплатна прожекция на филма „Кабаиванска: Сезон XXI век“ (2025).
Документалната лента разказва за творческия път на Райна Кабаиванска в първата четвърт на XXI век – от емблематични изпълнения в ролята на Тоска до дебюти в опери на съвременни композитори като Пуленк, Вайл, Рота. Във филма участват световни имена от оперния свят като Даниел Орен, Робърт Карсен, Франческо Джамброне, а ретроспективни кадри вплитат в разказа Мария Калас и Лучано Павароти.
Паралелно е представен и майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет – културен феномен с влияние върху най-значимите оперни театри у нас и по света. За неговото развитие говори основателят и мениджър д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ.
Какво е да израснеш под крилото на последната оперна дива, разказват нейни ученици, днес утвърдени певци на международната сцена: Александрина Михайлова, Витория Йео, Вероника Симеони, Мария Агреста, Рейналдо Дроз, София Соловий и други.
Автор: Петър Барбалов
Продуцент: Георги Текев