Показват безплатно филма „Кабаиванска: Сезон XXI век“ в зала "България"

На 17 декември от 17:30 ч. в Студио "Музика" наконцертен комплекс "България" ще се проведе ексклузивна безплатна прожекция на филма „Кабаиванска: Сезон XXI век“ (2025).

Документалната лента разказва за творческия път на Райна Кабаиванска в първата четвърт на XXI век – от емблематични изпълнения в ролята на Тоска до дебюти в опери на съвременни композитори като Пуленк, Вайл, Рота. Във филма участват световни имена от оперния свят като Даниел Орен, Робърт Карсен, Франческо Джамброне, а ретроспективни кадри вплитат в разказа Мария Калас и Лучано Павароти.