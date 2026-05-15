Появява се ново културно пространство 100 Стола - Комина

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с арх. Гергана Иванова от екипа на гражданската инициатива "Колективът" и Ростислав Иванов от студент от УАСГ, специалност "Архитектура"

Пред Classic FM арх. Гергана Иванова от екипа на гражданската инициатива "Колективът" и Ростислав Иванов от студент от УАСГ, специалност "Архитектура" разкриват как откриват мястото и какво предстои - дизайн работилници, фестивал с културна програма, много строителни дейности и още доста други интересни неща.

На 15, 16 и 17 май ще се проведе откриването на 100 Стола - Комина. Това ще бъде първият поглед към трансформацията на мястото и началото на това, което предстои да се случи. Ще има музика, изкуство и срещи, но и най-важното - възможност заедно да дадем посока на това, в което мястото да се превърне. Пространството ще бъде отворено за разнообразни събития - от музика, танци, кино, театър, визуални изкуства до спортни, архитектурни, образователни и други формати. Събития ще има всяка седмица, а мястото ще продължи да се развива и надгражда с всяко следващо. Ако имате идея за събитие - пишете ни. Сцената е отворена. 100 Стола - Комина се случва благодарение на партньорството с УАСГ и Студентския съвет на УАСГ.

Специална прожекция в рамките на фестивала "100 Стола" ще се състои в събота, 16 май от 17:00ч. Аудиовизуалното пътешествие „Къщите и хората“ представя автентични селски къщи и емоционални истории на техните пазители. То включва фотографии и аудио разкази, които документират богатството на селската архитектура и историите на поколения обитатели, запечатани в стените и подовете на тези сгради. Проектът тълкува селските домове не просто като обекти, а като важна част от нашето културно наследство, което съхранява знания и спомени. Седемте къщи и свързаните с тях лични разкази са избрани след едногодишно проучване от екипа на инициативата, с водещ творчески тандем архитектите Елена Стойчева и Георги Николов. Подбраните истории дават пример за силата на волята, любовта към детайла и почитта към местните строителни техники, вложени в реставрацията на тези домове – с техните цветни витражи, красиви орнаменти и уникални стенописи. „Къщите и хората“ цели да насърчи запазването на автентичния облик на българските села и да покаже колко ценни са техните често забравени архитектурни съкровища. Проектът е резултат на продължително теренно проучване и интервюта, проведени от екипа на Ruralheritage.bg, които проследяват пластовете история, традиционната архитектура и хората, които ѝ вдъхват нов живот.