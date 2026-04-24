Почина Майкъл Тилсън Томас

Американският диригент, пианист и композитор Майкъл Тилсън Томас е починал на 81-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той е издъхнал на 22 април в дома си в Сан Франциско. Преди малко повече от година, през февруари 2025 г., Майкъл Тилсън Томас потвърди окончателното си оттегляне от сцената поради заболяването си. През 2021 г. той беше диагностициран с мултиформен глиобластом, агресивен вид рак на мозъка. Въпреки заболяването си, той продължи да дирижира известно време.

Роденият в Лос Анджелис през 1944 г. Тилсън Томас ръководи Лондонския симфоничен оркестър от 1987 до 1995 г., наследявайки Клаудио Абадо. Той също така е музикален директор на Симфоничния оркестър на Сан Франциско от 1995 до 2020 г., наследявайки Херберт Бломстед, и допринася за утвърждаването му като един от водещите оркестри в Съединените щати.

В продължение на повече от половин век Тилсън Томас е сред водещите фигури в класическата музика. Работи с редица оркестри в САЩ и Европа, като заема ръководни позиции в Бъфало, Маями, Лондон и Сан Франциско.

По време на кариерата си работи с едни от най-значимите композитори на ХХ век и се утвърждава като ярък интерпретатор и популяризатор на класическата музика, пише Асошиейтед прес.

През 1987 г. основава академията New World Symphony, насочена към обучението на млади музиканти.

Тилсън Томас е носител на 12 награди „Грами“ от общо 39 номинации. През 2019 г. е сред отличените с почетните призове на центъра „Кенеди“.

Последния си концерт дирижира през април 2025 г.