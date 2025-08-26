Четвъртият концерт от поредицата „По Владигеровски“, с участието на българския пианист с международна кариера Иво Върбанов, ще се проведе на 24-ти септември от 19.00ч. в Балната зала на Националната художествена галерия и ще представи произведения от късните опуси на Панчо Владигеров. Събитието гостува на МФ „Софийски музикални седмици“.

Иво Върбанов е роден в семейството на музиканти. Израства в Италия и специализира пиано в Англия. През 2001 създава квартет „Воланд“, в който заедно с Христо Йоцов, Радосвет Кукудов и Михал Древновски изпълнява съвременни произведения за пиано и перкусии. Свири в най-престижните световни концертни зали, сред които „Карнеги Хол“, „Уигмор Хол“, „Роял Фестивал Хол“ и Филхармоничната зала на Санкт Петербург.

Води майсторски класове в Националното музикално училище в София, Висшето училище по музика в Люцерн, Швейцария и в музикалното училище „Радом“ в Полша. След тригодишно прекъсване, поради заболяване от левкимия (2009 – 2012), пианистът се завръща на сцената. Негови записи са излъчвани по Българското национално радио, Българската национална телевизия, BBC Radio и RAI 3.